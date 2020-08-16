Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена

Президент США Дональд Трамп допустил возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.

"Я не так хорошо осведомлен о ситуации, но я очень внимательно изучу ее", - заявил американский лидер. По его словам, мнения по данному вопросу разделились. "Многие считают, что с ним обращаются несправедливо, но немало и тех, кто думает, что он совершил очень плохие поступки", - цитирует политика ТАСС.

Напомним, 7 лет назад Сноуден рассказал всему миру, как спецслужбы следят за американцами, после чего вылетел в Гонконг, а уже оттуда - в Москву, где получил вид на жительство. В Белом доме Сноудена считают предателем, нанесшим серьезный ущерб интересам национальной безопасности. В США экс-сотруднику АНБ грозит до 20 лет тюрьмы.