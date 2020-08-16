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16.08.2020 21:27
Рубрика: Общество

Человек на своем месте

Умер народный артист Николай Губенко
Текст: Валерий Кузнецов
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Николай Губенко прожил две жизни: одну - в искусстве, другую отдал государственным делам, когда для творчества, увы, уже почти не оставалось времени.
Губенко-певец - менее известный, но не менее совершенный из многих его талантов. Фото: Photoxpress Губенко-певец - менее известный, но не менее совершенный из многих его талантов. Фото: Photoxpress
Губенко-певец - менее известный, но не менее совершенный из многих его талантов. Фото: Photoxpress

Первая началась трагически - в годы войны, в сопротивляющейся Одессе. Детство его сформировало как личность, и его раны оставались в нем навсегда. Родился во время фашистского налета в бомбоубежище. В 42-м погиб отец - военный летчик. Вскоре гитлеровцы казнили его мать, которая отказалась сотрудничать с оккупантами. Вырос в детдоме, о котором впоследствии снимет фильм "Подранки" с таким знанием этого быта и этих характеров, до какого в этой теме больше не поднимался никто.

Во ВГИКе был студентом мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой - они привили ему все те качества, которые позволили ему создать истинные режиссерские шедевры - "Подранки", "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь...". Здесь совершенно все, от звездных собраний лучших актеров нашего кино до операторской работы и музыки Исаака Шварца. И главное - атмосферы, переданной с мастерством большого, чуткого художника, всеми нервами отзывавшегося на вибрации времени. Картины эти одухотворены даром сочувствия: к начинающим свой жизненный путь подросткам, выросшим без родительской любви, к старикам, завершающим жизненный цикл в доме ветеранов. Он обладал изумительным чувством юмора, и фильм "Из жизни отдыхающих" - это фейерверк снайперски точных зарисовок человеческих характеров, собравшихся в приморском доме отдыха.

Творчество большого художника всегда выше и мудрее текущей политики - оно и остается людям

Он всегда собирал замечательный состав актеров. У него играли такие мастера, как Ролан Быков, Сергей Мартинсон, Лидия Федосеева, Георгий Бурков, Жанна Болотова, Анатолий Солоницын, Евгений Евстигнеев... Сам великолепный актер, он знал вкус актерства и цену, которую платит за свою профессию хороший артист. Из лучших его ролей в кино - бодрый муж героини Сергей Уваров в фильме Глеба Панфилова "Прошу слова", главная роль в фильме "Директор" Алексея Салтыкова, прообразом героя был создатель Московского автозавода Иван Лихачев.

Когда раскололся легендарный Театр на Таганке, он возглавил "Содружество актеров Таганки". Был министром культуры СССР. Избирался в Госдуму и в Мосгордуму. В прошлом году вновь избран депутатом и вице-спикером Московской городской думы. Автор многих думских инициатив, среди которых налог на бездетность и ужесточение контроля за притоком мигрантов в Россию.

Как любой большой художник, свой главный вклад он внес в искусство кино и театра. И как всегда бывает в настоящем искусстве, его творчество много шире и мудрее того, что он говорил и делал в качестве государственного человека. Таким мы и запомним его - замечательным актером, великолепным режиссером, свободно владеющим языками кино, театра и музыки. И будем помнить его завещание, сформулированное в одной из его картин: "Каждый должен заниматься своим делом".

Общество Утраты Москва Московская городская дума

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