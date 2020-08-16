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16.08.2020 21:39
Рубрика: Власть

По воде без правил

В этом году произошло 38 аварий с маломерными судами
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
В госинспекции по маломерным судам МЧС России привели статистику по происшествиям на воде.
На днях в Тверской области из-за волн от пролетевшего на полном ходу катера перевернулось другое судно. Фото: Из архива Тимофея Борисова На днях в Тверской области из-за волн от пролетевшего на полном ходу катера перевернулось другое судно. Фото: Из архива Тимофея Борисова
На днях в Тверской области из-за волн от пролетевшего на полном ходу катера перевернулось другое судно. Фото: Из архива Тимофея Борисова

- С начала текущего года произошло 38 аварий с маломерными судами, за прошедший год - 50. При этом одной из причин инцидентов с маломерными судами является опасное маневрирование и превышении скоростного режима на акватории, - рассказал журналистам начальник отдела ГИМС МЧС России Андрей Печенин.

Фото: пресс-служба МЧС России
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На первый взгляд цифры не выглядят пугающими. Но тут надо учитывать, что не все происшествия попадают в статистику на сайты главков МЧС.

Но еще хуже, что, по сути, на нарушителей на воде нет управы. Они могут гонять, насколько позволяет мотор. У инспекторов нет радаров, да и скоростных ограничений на воде, как правило, нет, а если в каких-то регионах и установлен лимит, то у МЧС все равно нет никакой статистики по наказанным.

По словам Андрея Печенина, регионы сами могут принимать правила плавания судов. А единых требований к скоростному режиму на водоемах страны не установлено.

У инспекторов МЧС нет радаров, да и единых правил по скорости на воде тоже не установлено

- Судоводитель при передвижении на любом маломерном судне вправе сам выбирать безопасную скорость, которая позволит маневрировать на акватории, не создавая угрозы для окружающих, - сообщил Андрей Печенин.

Иными словами, созданы все условия, чтобы нарушитель, хам и хулиган чувствовал себя за штурвалом в безопасности.

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И даже если какой-то сверхпринципиальный инспектор его попробует оштрафовать, то это не расстроит гонщика, настолько суммы смехотворны.

За превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановку или стоянку судна в запрещенных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. По водной глади летают те, у кого очень дорогие яхты, поэтом эта сумма - не преграда для езды с ветерком .

Даже лишение прав на срок до полугода вообще вряд ли можно считать наказанием. Как известно, навигация на большей территории страны у нас длится от трех до пяти месяцев. Поэтому любой из лишенных прав не заметит их отсутствие осенью, зимой, а весной снова автоматически будет с правами.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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