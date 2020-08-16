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16.08.2020 09:29
Рубрика: В мире

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Текст: Екатерина Забродина
В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как заявил министр энергетики региона, социал-демократ Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch, смысл строительства терминалов СПГ на территории Германии состоит разве что в диверсификации источников углеводородов, но не в экономической целесообразности.

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Как отметил региональный министр, технология добычи СПГ, которая используется американскими специалистами, "сама по себе дороже". Удорожание его себестоимости происходит также за счет необходимости конвертации газа в жидкость, а также сложной логистики в процессе транспортировки. По мнению господина Пегеля, в США реально опасаются , что их продукт не выдержит ценовой конкуренции.

При этом он признал, что в Германии и Евросоюзе в целом велика потребность в поставках газа из России, поэтому нужно во что бы то ни стало довести до конца строительство "Северного потока-2". "Сейчас на дне Балтийского моря должны "лежать" 10 миллиардов евро", - отметил министр.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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