В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".

Как заявил министр энергетики региона, социал-демократ Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch, смысл строительства терминалов СПГ на территории Германии состоит разве что в диверсификации источников углеводородов, но не в экономической целесообразности.

Как отметил региональный министр, технология добычи СПГ, которая используется американскими специалистами, "сама по себе дороже". Удорожание его себестоимости происходит также за счет необходимости конвертации газа в жидкость, а также сложной логистики в процессе транспортировки. По мнению господина Пегеля, в США реально опасаются , что их продукт не выдержит ценовой конкуренции.

При этом он признал, что в Германии и Евросоюзе в целом велика потребность в поставках газа из России, поэтому нужно во что бы то ни стало довести до конца строительство "Северного потока-2". "Сейчас на дне Балтийского моря должны "лежать" 10 миллиардов евро", - отметил министр.