В Гидрометцентре пообещали возвращение 27-градусной жары

Новости

"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом" 06:40
Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 06:31
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
В Приморье награжден спасший тонувшего в море мужчину подросток 05:18
Диетолог назвала идеальные для ужина продукты 04:42
Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена 03:50
Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге 03:30
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России 02:54
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии 02:20
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана 01:56
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру 01:30
В США истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа 00:49
Свечников получил травму, его "Каролина" уступила "Бостону" 15.08.2020
Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом 15.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 15.08.2020
Головин принес победу "Монако" 15.08.2020
Ресторан в Китае взвешивал клиентов по программе "Чистая тарелка" 15.08.2020
Лукашенко назвал своей целью сохранение независимого и стабильного государства 15.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 9900 человек 15.08.2020
Японский танкер раскололся надвое у Маврикия 15.08.2020
Власти наградят и поблагодарят за работу медиков из Москвы и регионов 15.08.2020
Генпрокурор Беларуси: Массовые мероприятия должны согласовываться 15.08.2020
В Международной федерации баскетбола оценили работу Андрея Кириленко 15.08.2020
Самолет радиотехнической разведки США был перехвачен над Черным морем 15.08.2020
Спасатели МЧС вернулись из Ливана 15.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 06:15
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение 27-градусной жары

Текст: Ольга Игнатова
Погода в центре европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Вплоть до среды, 19 августа, дневные температуры будут выше 20 градусов. Но в темное время суток холодно из-за северного ветра - от 8 до 13 градусов. Обычно такая температура по ночам бывает уже в сентябре, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России

Но вот со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Днем воздух начнет прогреваться до +24…+26 градусов. В отдельные дни и до плюс 28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей.

А вот купальный сезон в Москве и области завершился, считает Вильфанд. Ночи стали длиннее и прохладнее. Вода быстро остывает. "Сейчас в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды уже 16 градусов, в Москве -17-18 градусов. Такая же в прудах и озерах. И теплее она вряд ли станет. Если бы дни были длинные, а на небе мало облаков, тогда бы вода была более комфортной. Сейчас каждый день облачность. Поэтому купаться могут лишь самые закаленные люди", - отметил Вильфанд.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России
Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку