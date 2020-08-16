В Гидрометцентре пообещали возвращение 27-градусной жары

Погода в центре европейской территории России начнет налаживаться уже с 16 августа.

Вплоть до среды, 19 августа, дневные температуры будут выше 20 градусов. Но в темное время суток холодно из-за северного ветра - от 8 до 13 градусов. Обычно такая температура по ночам бывает уже в сентябре, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Но вот со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Днем воздух начнет прогреваться до +24…+26 градусов. В отдельные дни и до плюс 28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей.

А вот купальный сезон в Москве и области завершился, считает Вильфанд. Ночи стали длиннее и прохладнее. Вода быстро остывает. "Сейчас в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды уже 16 градусов, в Москве -17-18 градусов. Такая же в прудах и озерах. И теплее она вряд ли станет. Если бы дни были длинные, а на небе мало облаков, тогда бы вода была более комфортной. Сейчас каждый день облачность. Поэтому купаться могут лишь самые закаленные люди", - отметил Вильфанд.