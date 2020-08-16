В Италии запретили дискотеки из-за коронавируса

Танцы отменяются: совет министров Италии принял решение с 17 августа закрыть все дискотеки и танцевальные классы в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Yahoo News Australia со ссылкой на главу минздрава республики Роберто Сперанца, который "победил в туре армрестлинга с регионами".

Как пишет портал со ссылкой на итальянские СМИ, все дискотеки в закрытых помещениях и так запрещены, однако до сих пор региональные власти могли самостоятельно решать, оставить ли танцевальные площадки под открытым небом. К примеру, Калабрия и Базиликата - южные итальянские области, закрыли и их из опасения роста распространения инфекции, а вот Сардиния хотела разрешить работу пляжных и тому подобных танцполов. Однако нынешний запрет распространяется на всю страну.

Ночь на понедельник, с 16 на 17 августа, станет последней возможностью для любителей вечеринок. По данным Союза оператора ночных клубов Италии, от инициативы пострадает около 50 тысяч человек, занятых в 3 000 ночных заведений. Между тем газета Corriere Della Sera в публикации "Зараза растет, а мы танцуем" заклеймила клубы Сардинии как "веселые машины по заражению", опубликовав фотографии разгульных компаний. Впрочем, многие ночные заведения Италии до сих пор стремились соблюдать меры предосторожности, в десятки раз сократив количество гостей и позволив им танцевать только возле своих столиков.

Тревога властей понятна: в стране пошел рост заболеваемости. В воскресенье, 16 августа, в Италии выявлено 629 новых пациентов с COVID-19.