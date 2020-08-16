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16.08.2020 13:49
Рубрика: В мире

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

Текст: Юрий Когалов
В центре Минска начался митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщает БелТА, у Дома правительства на площади Независимости собрались несколько тысяч человек, многие приехали из других регионов.
Митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Присутствуют и высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев.

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Глава МВД уже успел пообщаться с журналистами. Он в очередной раз заявил, что массовые акции могут проводиться только с одобрения местных органов власти, только так можно обеспечить безопасность их участников, избежать давки и гибели людей. Министр также заверил, что по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции министерство внутренних дел проведет проверки после стабилизации ситуации в стране.

"По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - отметил Караев.

Стоит отметить, что проправительственная акция стартовала с более чем часовой задержкой. Первым перед собравшимися выступил депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько. По его словам, "родина в опасности".

"Мы уважаем выбор тех, кто думает не так, как мы, но мы хотим, чтобы уважали и наш выбор. Мы хотим дружить со всеми странами, мы не хотим столкновений на улицах наших городов. Мы хотим любить наших детей, а не спорить с ними о политике", - цитирует его агентство ТАСС.

Подготовка к митингу началась еще утром. Вокруг площади были установлены металлические ограждения. Движение транспорта в этом районе ограничено. Автотранспорт перенаправляется в объезд. Ближайшая станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Дежурят усиленные наряды милиции.

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Как отмечает РИА Новости, это первая акция в поддержку Лукашенко после выборов и с начала протестов несогласных с их итогами. Как заявили организаторы, на митинге соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря".

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