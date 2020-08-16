В Минске задержали подозреваемых в подрыве самодельного устройства

Милиция в Минске задержала подозреваемых во взрыве самодельного устройства, которое произошло в субботу возле универмага "Беларусь", сообщается на сайте ведомства.

Об инциденте сообщили очевидцы. Некоторые из них видели группу подозрительных лиц, двух мужчин и одну женщину, которые убегали с места происшествия во дворы. Нарушителей удалось задержать по горячим следам, а свидетель их опознала.

При этом один из злоумышленников оказал сопротивление при задержании, в результате чего один оперативник пострадал и был госпитализирован.