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16.08.2020 16:39
Рубрика: В мире

В митинге в поддержку Лукашенко приняли участие более 65 тысяч человек

Текст: Юрий Когалов
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Свою поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко выразили десятки тысяч человек. По данным официального представителя МВД республики Ольги Чемодановой, к началу митинга на площади Независимости собрались 65 тысяч человек. А в пиковый момент, как передает БелТА, на площади было свыше 70 тысяч белорусов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Акция прошла без происшествий. Место проведение митинга еще с утра было оцеплено, установлены металлические заграждения, милиция пропускала только после проверки документов.

Во время своего выступления Лукашенко заявил, что нельзя допустить повторных выборов в стране, поскольку они грозят гибелью государству. "Выборы состоялись. Не может быть больше 80 процентов фальсификации, не может быть! Нам предлагают новые выборы. Окунемся в это болото - не вылезем никогда", - отметил президент.

По его словам, призывы к этому звучат из-за рубежа. "Если мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - заявил Лукашенко.

А тем, кто не доволен происходящим в стране, он пообещал провести реформы, если ему объяснят, чего тем не хватает. "Чего вы хотите? Вы хотите свободы? Какой? Вы хотите перемен? Каких? Реформ? Скажите каких, завтра начнем", - отметил Лукашенко.

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