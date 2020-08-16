В РФ запустили программу переобучения для пострадавших от последствий COVID

Новости

Темп прироста случаев COVID-19 в Москве седьмое воскресенье не превышает 0,3% 10:44
Юбилей полета Белки и Стрелки отметят бесплатными экскурсиями и кинопоказами 10:42
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Балашихе 09:30
Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:26
Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках 08:57
Трамп может закрыть китайский сервис Alibaba в США 08:50
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов 08:47
Миочич победил Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе 08:15
Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников 07:53
"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом" 06:40
Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 06:31
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
В Приморье награжден подросток, спасший тонувшего в море человека 05:18
Диетолог назвала идеальные для ужина продукты 04:42
Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена 03:50
Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге 03:30
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России 02:54
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии 02:20
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана 01:56
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру 01:30
В США истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа 00:49
Свечников получил травму, его "Каролина" уступила "Бостону" 15.08.2020
Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом 15.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 15.08.2020
Головин принес победу "Монако" 15.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 10:37
Рубрика: Общество

В РФ запустили программу переобучения для пострадавших от последствий COVID

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения вместе с регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Ворлдскиллс Россия" запускает программу по профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Цель программы - поддержать людей, у которых возникли проблемы с работой, дать им возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки. Как сообщает минпросвещения, "для повышения конкурентоспособности на рынке труда".

Эксперт рассказал, как дистанционное обучение повлияло на ЕГЭ

Кто может стать участником программы? Это люди, для которых есть риск увольнения, выпускники школ, колледжей, вузов. Плюс - просто те, кто ищет сейчас работу. На их переобучение из федерального бюджета выделяется более 2,9 млрд рублей.

В рамках проекта уже до конца этого года подготовку смогут пройти свыше 110 тысяч человек. Обучение будет вестись по наиболее востребованным в регионе направлениям, в том числе с применением дистанционных технологий. Например, можно будет получить навыки по веб-дизайну, выпечке пирогов, монтажу информационных кабельных сетей, бетонным и строительным работам. Подробности - здесь.

Обучение будет идти в центрах Ворлдскиллс на базе колледжей, оснащенных самым современным оборудованием. В проекте планируют участвовать все 85 регионов.

В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников

"Один из важнейших компонентов программы - трудоустройство слушателей после прохождения обучения, - рассказали в минпросвещения. - Они получат документы о квалификации, а также Скиллс-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций".

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку