В РФ запустили программу переобучения для пострадавших от последствий COVID

Минпросвещения вместе с регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Ворлдскиллс Россия" запускает программу по профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Цель программы - поддержать людей, у которых возникли проблемы с работой, дать им возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки. Как сообщает минпросвещения, "для повышения конкурентоспособности на рынке труда".

Кто может стать участником программы? Это люди, для которых есть риск увольнения, выпускники школ, колледжей, вузов. Плюс - просто те, кто ищет сейчас работу. На их переобучение из федерального бюджета выделяется более 2,9 млрд рублей.

В рамках проекта уже до конца этого года подготовку смогут пройти свыше 110 тысяч человек. Обучение будет вестись по наиболее востребованным в регионе направлениям, в том числе с применением дистанционных технологий. Например, можно будет получить навыки по веб-дизайну, выпечке пирогов, монтажу информационных кабельных сетей, бетонным и строительным работам. Подробности - здесь.

Обучение будет идти в центрах Ворлдскиллс на базе колледжей, оснащенных самым современным оборудованием. В проекте планируют участвовать все 85 регионов.

"Один из важнейших компонентов программы - трудоустройство слушателей после прохождения обучения, - рассказали в минпросвещения. - Они получат документы о квалификации, а также Скиллс-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций".