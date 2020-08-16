В РФС посчитали верными действия арбитра в матче "Рубин" - "Локомотив"

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верными решения арбитра Сергея Иванова, не назначившего пенальти в ворота "Локомотива" в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина", сообщается на официальном сайте организации.

Встреча состоялась 11 августа в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей. Форвард хозяев поля Иван Игнатьев дважды падал в штрафной после контактов с соперниками, однако Иванов нарушения не зафиксировал. Согласно заключению комиссии, в обоих случаях арбитр был прав.

"В соответствии с рекомендациями, данными департаментом судейства РФС на учебно-тренировочных сборах, незначительный контакт не является основанием для фиксирования нарушения", - говорится в сообщении.