В России вырос спрос на страховки в рассрочку. В основном речь идет о дорогостоящих полисах - автокаско и накопительного страхования жизни (НСЖ). Но в последнее время страховщики жизни начали предлагать продукты с рассрочкой и на небольшие суммы, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

- Такой подход не связан с пандемией или кризисами, скорее, можно говорить о смене поведенческой модели, - указал президент ВСС Игорь Юргенс. - Люди стараются потреблять "здесь и сейчас", а не сберегать и копить. Следствие такой модели поведения - переход на все возможные подписки, каршеринги, аренды и т.п. Соответственно, меняется и модель страхования, страховщики активно предлагают продукты с небольшим, но регулярным взносом.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) в рассрочку появилось на рынке в прошлом году. Раньше можно было купить только ИСЖ с единовременным взносом - как правило, от 100 тысяч рублей. Это сразу "отсекало" большую аудиторию потенциальных покупателей, у которых еще нет накоплений, но есть регулярные доходы.

- В регулярном ИСЖ клиент инвестирует не всю сумму сразу, а понемногу каждый год на протяжении пяти лет, - рассказала директор блока маркет-менеджмент, член правления СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова. - При этом инвестиционная доходность с первого взноса "капает" сразу на всю конечную сумму.

Впрочем, привычка копить приживается медленно. По данным НАФИ, к началу пандемии совсем не было сбережений у 45% россиян. Интерес к добровольным видам страхования в апреле-мае также заметно упал. Взносы по страхованию жизни сократились на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, посчитали в "Эксперт РА". В автокаско падение было более значительным - 22,7%. Аналитики связывают это с падением реальных доходов населения и сокращением продаж новых автомобилей. Но после отмены режима самоизоляции спрос на каско начал оживать, и россияне стали интересоваться возможностью платить по таким полисам в рассрочку.

- Мы запустили опцию каско в рассрочку в июне этого года. За прошедшие два месяца ей воспользовались около 30% клиентов, - рассказала заместитель генерального директора страховой компании Mafin Елена Перфильева. - Из них треть выбрали рассрочку на три месяца, а остальные - рассрочку на год.

В отдельных компаниях переплаты нет, в других за использование рассрочки взимается процент. Также перед покупкой в рассрочку стоит изучить условия урегулирования убытков. Часть компаний не возмещает убытки полностью, если страховой случай наступит до того, как будет выплачена полная стоимость полиса.

Рассрочка - не единственный способ сэкономить на страховке. Как рассказала председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина, из-за связанного с пандемией кризиса страховщики стали проявлять больше гибкости при взаимодействии с клиентами, испытывающими финансовые затруднения. Речь идет о смещении графика оплаты, переносе платежей, увеличении количества платежей и т.д.