В США истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа

В небе над американским штатом Нью-Джерси военным истребителям пришлось перехватить небольшой самолет, приблизившийся к гольф-клубу в городе Бедминстер.

Как сообщает телеканал ABC News, проблема заключалась в том, что в этот клуб направлялся президент США Дональд Трамп. Между тем одномоторный двухместный самолет RV-7 не только вторгся в запретную для полетов зону, но и не реагировали на попытки связаться с ним. В итоге истребителям пришлось подниматься в воздух, перехватить судно и сопроводить его до ближайшего аэродрома.

Секретная служба США уже сообщила, что никакой опасности для главы государства этот инцидент не представлял, отмечает ТАСС.