"Вашингтон" Овечкина проиграл третий матч "Айлендерс"

"Вашингтон" проиграл и третий матч серии до четырех побед "Нью-Йорк Айлендерс". На этот раз команда Овечкина дотянула до овертайма, но уступила - 1:2.

Игру "Вашингтона" в этой серии точно охарактеризовал Александр Овечкин после второго матча. Тогда он, оценивая свой промах по пустым, воротам сказал журналистам: "Такая фигня случается". После этого он призвал не паниковать и пообещал, что его команда еще переломит ход серии.

Ход третьего матча показал, что лучше "столичные" играть точно не стали. Уже в первом периоде Андрес Ли вывел "островитян" вперед. Во втором периоде на выручку "Вашингтону" пришло численное преимущество.

Евгений Кузнецов сравнял счет, а одним из ассистентов выступил Овечкин.

Больше в основное время голов не было. Если моменты у ворот "Айлендерс" и возникали, то на выручку партнерам приходил российский голкипер Семен Варламов. В итоге игра перешла в овертайм, где все решил гол Мэтью Барзала.

Варламов в итоге отразил 22 броска в створ.

Счет в серии стал 0-3, и "Вашингтон" теперь в шаге от досрочного отпуска.

Следующая игра состоится 19 августа.