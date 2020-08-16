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16.08.2020 07:20
Рубрика: Общество

Вильфанд: "Бархатный сезон" на юге России в этом году затянется

Текст: Ольга Игнатова
Самое комфортное время для отдыха - "бархатный сезон" - может продлиться в этом году до середины октября. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

- "Бархатный сезон" начинается в сентябре. Самый жаркий месяц в России традиционно июль. На курортах жарко, и вода сильно прогревается. Кстати, это не очень хорошо. Вода совсем не охлаждает, как должна делать", - пояснил синоптик.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В сентябре на юге средняя температура воздуха и воды становится примерно одинаковой - 21-23 градуса, может подниматься и до плюс 25 градусов. Это и есть "бархатный сезон". Он обычно начинается после 10 сентября.

В этом году, по словам Вильфанда, море сильно прогрето, поэтому будет дольше обычного отдавать свое тепло атмосфере и почве. "25-28 сентября, как правило, "бархатный сезон" уже заканчивается, но в этом году он продолжится и после этих дат", - уточнил Вильфанд. Насколько долго продержится благоприятная курортная пора, пока синоптики сказать не берутся.

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