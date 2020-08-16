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16.08.2020 11:33

Внешняя торговля КНР способствует нормализации глобальной производственной цепочки

В условиях пандемии COVID-19, вопреки карантинным ограничениям и общему экономическому спаду, объемы грузоперевозок между Китаем и Европой продолжают стабильно расти. К концу июля количество грузовых поездов по маршрутам Китай-Европа три месяца подряд превышало тысячную отметку и пять месяцев подряд сохраняло рост более 10 процентов. Это яркий индикатор того, что внешняя торговля КНР на деле способствует нормализации и бесперебойному функционированию глобальной производственной цепочки, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Статистика показывает, что экспорт Китая увеличивался четыре месяца подряд, а импорт - два месяца подряд. Агентство Associated Press недавно сообщило, что данные по экспорту за июль показали, что Китай - вторая экономика мира - восстанавливается после эпидемии COVID-19. По мере возобновления работы и производства в Китае глобальная производственная цепочка постепенно возвращается в прежнее русло. В июне в формате онлайн прошла 127-я Гуанчжоуская ярмарка, в которой приняли участие зарубежные покупатели из 217 стран и регионов мира. Благодаря этому утверждения о разрыве торгово-экономических связей, активно муссируемые отдельными американскими политиканами, полностью опровергнуты.

Во втором полугодии этого года воздействие мирового экономического спада на потребительский спрос станет еще более явным. В связи с этим, ответственное лицо Министерства коммерции КНР на днях в интервью Медиакорпорации Китая заявило, что Китай будет претворять в жизнь целенаправленную и действенную политику в области финансов, налогообложения и страхования, поддерживая компании в их стремлении шире осваивать международные рынки.

По словам ответственного сотрудника Главного таможенного управления КНР, таможенная служба Китая будет и далее стремиться к сокращению времени прохождения таможенных формальностей и предпримет ряд дополнительных мер по совершенствованию процедур возврата товаров и надзору за розничным импортом в сфере трансграничной электронной коммерции.

Одновременно с этим Канцелярия Госсовета КНР на днях приняла ряд решений, направленных на стабилизацию внешнеторгового оборота, что предоставит гарантии и обеспечит поддержку деятельности компаний, связанных с внешней торговлей.

Данные шаги не только способствуют нормализации глобальной производственной цепочки поставок, но и придают импульс дальнейшему восстановлению мировой экономики после серьезного удара коронавирусной пандемии.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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