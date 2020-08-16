Вышел трейлер черной комедии с "Арьей Старк" "Две недели для жизни"

Британская черная комедия "Две недели для жизни" (Two Weeks To Live) получила трейлер и дату премьеры. Ролик сериала публикует на своем YouTube-канале Sky.

По центру истории - девица Ким Ноукс (ее играет Мэйси Уильямс), которая росла без отца в дебрях с суровой матерью-выживальщицей. Которая и обучила дщерь разного рода экстремальным навыкам. При этом, как выяснилось, отец Ким (Шон Кнопп из "Доктора Кто") был, похоже, убит. И когда Ким достаточно созрела и окрепла, вместе с ней созрела и окрепла мысль выбраться из сумрака, найти тех, кто убил папу, и отомстить им. Но, разумеется, что-то тут же пошло не так…

В других ролях: Сиан Клиффорд (сестра главной героини из "Кошелки"), Маваан Ризван ("Половое воспитание"), Тахин Модак ("Убийство в заливе"), Керри Ховард ("Городские легенды") и Джейсон Флеминг ("Карты, деньги, два ствола", "Черное зеркало").

Релиз первого сезона, состоящего из шести серий, - 2 сентября.

Ранее вышел трейлер хоррора с "Арьей" "Не входи".