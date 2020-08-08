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Вышел трейлер хоррора с "Арьей Старк" "Не входи"

Новости
    08.08.2020, 22:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Для всех ценителей художественного фильма "Не дыши" - британский "ответ" ему "Не входи" (The Owners). Первый трейлер злобного хоррора, немилосердно спойлерящий, тихой сапой прокрался на YouTube.

Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский трейлер хоррор-сериала с Джудом Лоу "Третий день"

В главной роли - всю дорогу истерящая и таращаяся, как она это умеет, Мэйси "Арья Старк" Уильямс - приятно посмотреть.

В основе - не самый известный, но от этого ничуть не менее славный комикс (или, как в Европе их настойчиво принято обозначать, "графический роман") "Ночь полнолуния" (Une nuit de pleine Lune). Cценарной адаптацией которого занимались Джулиус Берг (сериал "Багровые реки") и Мэтью Гомпель.

Сюжет довольно популярен: молодняк вламывается в стоящий на отшибе дом пенсионеров, в надежде срубить куш… но не тут-то было!

В других ролях: Рита Ташингэм ("Капкан"), Сильвестр МакКой (Радагаст из "Хоббита"), Йен Кенни ("Дублинские убийства"), Джэйк Карен ("Звездная пыль"), Эндрю Эллис ("Это - Англия"), Сташа Хикс ("Вызовите акушерку").

Российская премьера - 27 августа. У "Не дыши", напомним, тем временем готовится сиквел.

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