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Вышел трейлер сайфая Escape с Кристиной Асмус

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    16.08.2020, 18:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Александр Гаврилов Фото: youtube.com/ Александр Гаврилов
Фото: youtube.com/ Александр Гаврилов

На YouTube опубликован тизер-трейлер вдохновленной сериалом "Черное зеркало" российской фантастический драмы Escape - о подводных камнях виртуальной реальности.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер черной комедии с "Арьей Старк" "Две недели для жизни"

В главных ролях Кристина Асмус, у которой здесь, как видим, имеется интимная сцена (никогда такого не было - и вот опять!), Егор Корешков ("Оттепель", "Восьмидесятые") и Мария Абрамова ("Чернобыль").

Сюжет: успешный IT-бизнесмен возвращается из командировки в свой загородный дом, где его ждут жена и дочь. Жизнь семьи выглядит идеальной: они любят друг друга, пребывают в достатке и полной гармонии. Но однажды идиллия рушится - "герои больше никогда не смогут быть вместе". "Не в силах смириться с неизбежным, один из супругов теряется в своих счастливых воспоминаниях, предпочитая их суровой реальности", - мрачнеет синопсис.

Режиссер и соавтор сценария - Александр Гаврилов ("Тяжелый день").

Премьера фильма состоится в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 17 по 23 августа.

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