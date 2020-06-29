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Кристина Асмус снова разделась на экране

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    29.06.2020, 13:20
Текст:   Олег Усков

Российская актриса Кристина Асмус, которой в последние дни и так внимания хватает - в связи с их с комиком Харламовым "разводом Шрёдингера", приковала к себе дополнительный напряженный интерес.

Согласно KP.RU, Кристина, скандал вокруг "голой" сцены которой в триллере "Текст" поднял бурную волну, вновь предстанет на экранах обнаженной. Речь идет о картине, снятой студией Алексея Учителя "Рок". Проект называется "Китобой".

По словам Учителя, продюсера проекта, один из его учеников, Филипп Юрьев, семь лет писал сценарий "Китобоя", который потом снял на Камчатке. Картину вскоре покажут на одном из крупных фестивалей (если он состоится).

Как уточняет Учитель, по сюжету ленты "китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата". И как раз этого персонажа должна была сыграть Кристина Асмус.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Актриса прочитала сценарий, ей понравилось, дала согласие. Но потом вышел "Текст", начался скандал, Учителю позвонил агент Асмус и объяснил, что она не может теперь сниматься в этой фривольной сценке.

Но Учитель не сдался сразу, упросил девушку с агентом прийти на студию, где Асмус долго извинялась, что сыграть не получится. Алексей же, "ни на что не надеясь", все таки включил им десять минут фильма. Кристина их посмотрела, прониклась и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?"

Пораженный Учитель переспросил, не боится ли она, что "снова начнут полоскать". "Это мое дело", - сказала актриса твердо. И, по оценке Алексея, после "снялась замечательно".

Напомним: весной в своем Instagram Кристина рассказала о проекте. "В декабре я снялась в полнометражном фильме "Китобой". Это не хоррор, это драма. Я сыграла девушку из секс-видеочата. Ууууфь. Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно", - уверила тогда актриса.

Пояснив, что в "Китобое" был самый длинный дубль в ее карьере - он длился 43 минуты.

Кстати, работы над лентой Учителя "47", которая расскажет о "путешествии гроба Виктора Цоя в северную столицу" после смертельного ДТП в августе 1990 года, уже почти закончены.

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