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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 688
  • 2. Санкт-Петербург 163
  • 3. Московская область 154
  • 4. Свердловская область 150
  • 5. Ставропольский край 129
  • 6. Ростовская область 129
  • 7. Нижегородская область 123
  • 8. Иркутская область 118
  • 9. Красноярский край 116
  • 10. Омская область 103
  • 11. Оренбургская область 102
  • 12. Кемеровская область 99
  • 13. Саратовская область 98
  • 14. Воронежская область 95
  • 15. Волгоградская область 92
  • 16. Ямало-Ненецкий АО 92
  • 17. Ульяновская область 91
  • 18. Приморский край 91
  • 19. Ханты-Мансийский АО 90
  • 20. Алтайский край 89
  • 21. Краснодарский край 86
  • 22. Челябинская область 79
  • 23. Архангельская область 71
  • 24. Республика Калмыкия 71
  • 25. Пермский край 67
  • 26. Хабаровский край 64
  • 27. Мурманская область 62
  • 28. Сахалинская область 59
  • 29. Республика Дагестан 58
  • 30. Костромская область 54
  • 31. Тюменская область 54
  • 32. Самарская область 53
  • 33. Кировская область 52
  • 34. Республика Саха (Якутия) 52
  • 35. Республика Крым 51
  • 36. Белгородская область 49
  • 37. Новосибирская область 47
  • 38. Пензенская область 44
  • 39. Томская область 43
  • 40. Орловская область 41
  • 41. Ярославская область 39
  • 42. Вологодская область 37
  • 43. Псковская область 34
  • 44. Республика Башкортостан 34
  • 45. Республика Бурятия 34
  • 46. Астраханская область 33
  • 47. Чувашская Республика 32
  • 48. Ивановская область 31
  • 49. Республика Коми 31
  • 50. Республика Мордовия 31
  • 51. Тульская область 30
  • 52. Республика Татарстан 29
  • 53. Удмуртская Республика 29
  • 54. Курская область 28
  • 55. Ленинградская область 28
  • 56. Калужская область 27
  • 57. Рязанская область 27
  • 58. Республика Карелия 27
  • 59. Курганская область 27
  • 60. Брянская область 25
  • 61. Владимирская область 25
  • 62. Тверская область 25
  • 63. Тамбовская область 24
  • 64. Калининградская область 23
  • 65. Смоленская область 21
  • 66. Республика Ингушетия 21
  • 67. Новгородская область 19
  • 68. Республика Алтай 19
  • 69. Республика Тыва 19
  • 70. Республика Адыгея 18
  • 71. Республика Хакасия 18
  • 72. Амурская область 18
  • 73. Карачаево-Черкесская Республика 17
  • 74. Республика Марий Эл 17
  • 75. Липецкая область 16
  • 76. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 77. Забайкальский край 14
  • 78. Камчатский край 14
  • 79. Магаданская область 14
  • 80. Республика Северная Осетия 10
  • 81. Чеченская Республика 7
  • 82. г. Севастополь 7
  • 83. Еврейская АО 3
  • 84. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 922 853 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,0%
  • 2. Московская область, Республика Северная Осетия 0,2%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Московская область 3
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 1
  • Москва 11
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 10
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 3
  • Ставропольский край 2
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 2
  • Пензенская область 1
  • Свердловская область 2
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Алтайский край 2
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 6
  • Томская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период в России умерло 15 685 человек.

За прошедшие сутки выписано 3557 выздоровевших:
  • Белгородская область 18
  • Брянская область 19
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 57
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 16
  • Курская область 34
  • Московская область 138
  • Орловская область 15
  • Смоленская область 31
  • Тамбовская область 2
  • Тульская область 32
  • Ярославская область 3
  • Москва 1045
  • Мурманская область 20
  • Санкт-Петербург 53
  • Республика Калмыкия 14
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 18
  • Астраханская область 15
  • Волгоградская область 16
  • Ростовская область 31
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 44
  • Республика Ингушетия 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 22
  • Карачаево-Черкесская Республика 63
  • Ставропольский край 22
  • Республика Башкортостан 172
  • Республика Мордовия 50
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 197
  • Пермский край 31
  • Кировская область 7
  • Нижегородская область 89
  • Оренбургская область 32
  • Пензенская область 116
  • Самарская область 10
  • Саратовская область 19
  • Ульяновская область 23
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 76
  • Тюменская область 31
  • Ханты-Мансийский АО 222
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 43
  • Челябинская область 104
  • Республика Алтай 19
  • Республика Тыва 18
  • Алтайский край 34
  • Красноярский край 26
  • Иркутская область 16
  • Новосибирская область 87
  • Омская область 58
  • Томская область 62
  • Республика Бурятия 18
  • Республика Саха (Якутия) 12
  • Приморский край 86
  • Амурская область 21
  • Магаданская область 12
  • Хабаровский край 94
  • Сахалинская область 11
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров России 732 968 выздоровевших.

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