За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 25,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 688

2. Санкт-Петербург 163

3. Московская область 154

4. Свердловская область 150

5. Ставропольский край 129

6. Ростовская область 129

7. Нижегородская область 123

8. Иркутская область 118

9. Красноярский край 116

10. Омская область 103

11. Оренбургская область 102

12. Кемеровская область 99

13. Саратовская область 98

14. Воронежская область 95

15. Волгоградская область 92

16. Ямало-Ненецкий АО 92

17. Ульяновская область 91

18. Приморский край 91

19. Ханты-Мансийский АО 90

20. Алтайский край 89

21. Краснодарский край 86

22. Челябинская область 79

23. Архангельская область 71

24. Республика Калмыкия 71

25. Пермский край 67

26. Хабаровский край 64

27. Мурманская область 62

28. Сахалинская область 59

29. Республика Дагестан 58

30. Костромская область 54

31. Тюменская область 54

32. Самарская область 53

33. Кировская область 52

34. Республика Саха (Якутия) 52

35. Республика Крым 51

36. Белгородская область 49

37. Новосибирская область 47

38. Пензенская область 44

39. Томская область 43

40. Орловская область 41

41. Ярославская область 39

42. Вологодская область 37

43. Псковская область 34

44. Республика Башкортостан 34

45. Республика Бурятия 34

46. Астраханская область 33

47. Чувашская Республика 32

48. Ивановская область 31

49. Республика Коми 31

50. Республика Мордовия 31

51. Тульская область 30

52. Республика Татарстан 29

53. Удмуртская Республика 29

54. Курская область 28

55. Ленинградская область 28

56. Калужская область 27

57. Рязанская область 27

58. Республика Карелия 27

59. Курганская область 27

60. Брянская область 25

61. Владимирская область 25

62. Тверская область 25

63. Тамбовская область 24

64. Калининградская область 23

65. Смоленская область 21

66. Республика Ингушетия 21

67. Новгородская область 19

68. Республика Алтай 19

69. Республика Тыва 19

70. Республика Адыгея 18

71. Республика Хакасия 18

72. Амурская область 18

73. Карачаево-Черкесская Республика 17

74. Республика Марий Эл 17

75. Липецкая область 16

76. Кабардино-Балкарская Республика 16

77. Забайкальский край 14

78. Камчатский край 14

79. Магаданская область 14

80. Республика Северная Осетия 10

81. Чеченская Республика 7

82. г. Севастополь 7

83. Еврейская АО 3

84. Чукотский АО 2 Всего в России зарегистрировано 922 853 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,0%

2. Московская область, Республика Северная Осетия 0,2%

3. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3% За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев: Владимирская область 2

Московская область 3

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 1

Москва 11

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 10

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 3

Ставропольский край 2

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Свердловская область 2

Ханты-Мансийский АО 1

Алтайский край 2

Новосибирская область 3

Омская область 6

Томская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1 За весь период в России умерло 15 685 человек. За прошедшие сутки выписано 3557 выздоровевших: Белгородская область 18

Брянская область 19

Владимирская область 3

Воронежская область 57

Ивановская область 3

Калужская область 16

Курская область 34

Московская область 138

Орловская область 15

Смоленская область 31

Тамбовская область 2

Тульская область 32

Ярославская область 3

Москва 1045

Мурманская область 20

Санкт-Петербург 53

Республика Калмыкия 14

Республика Крым 3

Краснодарский край 18

Астраханская область 15

Волгоградская область 16

Ростовская область 31

Севастополь 5

Республика Дагестан 44

Республика Ингушетия 8

Кабардино-Балкарская Республика 22

Карачаево-Черкесская Республика 63

Ставропольский край 22

Республика Башкортостан 172

Республика Мордовия 50

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 197

Пермский край 31

Кировская область 7

Нижегородская область 89

Оренбургская область 32

Пензенская область 116

Самарская область 10

Саратовская область 19

Ульяновская область 23

Курганская область 3

Свердловская область 76

Тюменская область 31

Ханты-Мансийский АО 222

Ямало-Ненецкий автономный округ 43

Челябинская область 104

Республика Алтай 19

Республика Тыва 18

Алтайский край 34

Красноярский край 26

Иркутская область 16

Новосибирская область 87

Омская область 58

Томская область 62

Республика Бурятия 18

Республика Саха (Якутия) 12

Приморский край 86

Амурская область 21

Магаданская область 12

Хабаровский край 94

Сахалинская область 11

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров России 732 968 выздоровевших.