За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 688
- 2. Санкт-Петербург 163
- 3. Московская область 154
- 4. Свердловская область 150
- 5. Ставропольский край 129
- 6. Ростовская область 129
- 7. Нижегородская область 123
- 8. Иркутская область 118
- 9. Красноярский край 116
- 10. Омская область 103
- 11. Оренбургская область 102
- 12. Кемеровская область 99
- 13. Саратовская область 98
- 14. Воронежская область 95
- 15. Волгоградская область 92
- 16. Ямало-Ненецкий АО 92
- 17. Ульяновская область 91
- 18. Приморский край 91
- 19. Ханты-Мансийский АО 90
- 20. Алтайский край 89
- 21. Краснодарский край 86
- 22. Челябинская область 79
- 23. Архангельская область 71
- 24. Республика Калмыкия 71
- 25. Пермский край 67
- 26. Хабаровский край 64
- 27. Мурманская область 62
- 28. Сахалинская область 59
- 29. Республика Дагестан 58
- 30. Костромская область 54
- 31. Тюменская область 54
- 32. Самарская область 53
- 33. Кировская область 52
- 34. Республика Саха (Якутия) 52
- 35. Республика Крым 51
- 36. Белгородская область 49
- 37. Новосибирская область 47
- 38. Пензенская область 44
- 39. Томская область 43
- 40. Орловская область 41
- 41. Ярославская область 39
- 42. Вологодская область 37
- 43. Псковская область 34
- 44. Республика Башкортостан 34
- 45. Республика Бурятия 34
- 46. Астраханская область 33
- 47. Чувашская Республика 32
- 48. Ивановская область 31
- 49. Республика Коми 31
- 50. Республика Мордовия 31
- 51. Тульская область 30
- 52. Республика Татарстан 29
- 53. Удмуртская Республика 29
- 54. Курская область 28
- 55. Ленинградская область 28
- 56. Калужская область 27
- 57. Рязанская область 27
- 58. Республика Карелия 27
- 59. Курганская область 27
- 60. Брянская область 25
- 61. Владимирская область 25
- 62. Тверская область 25
- 63. Тамбовская область 24
- 64. Калининградская область 23
- 65. Смоленская область 21
- 66. Республика Ингушетия 21
- 67. Новгородская область 19
- 68. Республика Алтай 19
- 69. Республика Тыва 19
- 70. Республика Адыгея 18
- 71. Республика Хакасия 18
- 72. Амурская область 18
- 73. Карачаево-Черкесская Республика 17
- 74. Республика Марий Эл 17
- 75. Липецкая область 16
- 76. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 77. Забайкальский край 14
- 78. Камчатский край 14
- 79. Магаданская область 14
- 80. Республика Северная Осетия 10
- 81. Чеченская Республика 7
- 82. г. Севастополь 7
- 83. Еврейская АО 3
- 84. Чукотский АО 2
Всего в России зарегистрировано 922 853 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,0%
- 2. Московская область, Республика Северная Осетия 0,2%
- 3. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Московская область 3
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 1
- Москва 11
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 10
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 3
- Ставропольский край 2
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 1
- Алтайский край 2
- Новосибирская область 3
- Омская область 6
- Томская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период в России умерло 15 685 человек.
За прошедшие сутки выписано 3557 выздоровевших:
- Белгородская область 18
- Брянская область 19
- Владимирская область 3
- Воронежская область 57
- Ивановская область 3
- Калужская область 16
- Курская область 34
- Московская область 138
- Орловская область 15
- Смоленская область 31
- Тамбовская область 2
- Тульская область 32
- Ярославская область 3
- Москва 1045
- Мурманская область 20
- Санкт-Петербург 53
- Республика Калмыкия 14
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 18
- Астраханская область 15
- Волгоградская область 16
- Ростовская область 31
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 44
- Республика Ингушетия 8
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Карачаево-Черкесская Республика 63
- Ставропольский край 22
- Республика Башкортостан 172
- Республика Мордовия 50
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 197
- Пермский край 31
- Кировская область 7
- Нижегородская область 89
- Оренбургская область 32
- Пензенская область 116
- Самарская область 10
- Саратовская область 19
- Ульяновская область 23
- Курганская область 3
- Свердловская область 76
- Тюменская область 31
- Ханты-Мансийский АО 222
- Ямало-Ненецкий автономный округ 43
- Челябинская область 104
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 18
- Алтайский край 34
- Красноярский край 26
- Иркутская область 16
- Новосибирская область 87
- Омская область 58
- Томская область 62
- Республика Бурятия 18
- Республика Саха (Якутия) 12
- Приморский край 86
- Амурская область 21
- Магаданская область 12
- Хабаровский край 94
- Сахалинская область 11
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров России 732 968 выздоровевших.