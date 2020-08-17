В Беларуси идет работа над изменениями в Конституцию, которые коснутся перераспределения властных полномочий. Об этом в понедельник с утра сообщил президент Александр Лукашенко. Место для программного заявления глава государства выбрал с дальним прицелом. После воскресной многотысячной акции протеста, которую провела оппозиция, Лукашенко ответил на два прозвучавших в ходе митинга ключевых вопроса.

Первый касался проведения новых выборов. Второй - будущего политических реформ. Местом для разговора со своими избирателями Лукашенко выбрал Минский завод колесных тягачей. В соцсетях прошла информация, что это предприятие собиралось в понедельник остановить конвейер и присоединиться к протестующим. Глава Беларуси действовал на упреждение. В то время как несколько сотен демонстрантов ждали его возле проходной, Лукашенко на вертолете прилетел на завод.

Он сразу сообщил пришедшим на встречу с ним людям - новых выборов не будет. И это не обсуждается. "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - жестко расставил точки над "i" Лукашенко. Свою принципиальную позицию глава Беларуси объяснил так: "Потому что тогда (в случае новых выборов. - Прим. ред.) не будет ни Минского завода колесных тягачей, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим всех". В условиях вызванного пандемией мирового сокращения промышленного производства участие белорусских предприятий в забастовочном движении, по мнению Лукашенко, поставит их в еще более сложное экономическое положение. "Надо понимать, что "плохой президент" держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу", - признал свою нерыночность глава Беларуси.

В выступлении на заводе тягачей Лукашенко сказал, что готов поделиться своими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу". Было заметно, что на этот раз белорусский лидер стремился предложить обществу повестку, вокруг которой, на его взгляд, могли бы сплотиться не только его сторонники, но также оппоненты. "Будет так, мужики, - обращаясь к рабочим сказал президент. - Нам надо принять новую конституцию, что и вы хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме".

Лукашенко готов поделиться полномочиями, но "не под давлением и не через улицу"

Только после этого Лукашенко согласился провести новые выборы главы государства и парламента. Пересмотр Конституции с перераспределением полномочий выглядит одной из значимых политических инициатив, выдвинутых Лукашенко в то время, как самопровозгласившая себя национальным лидером Светлана Тихановская предлагает населению Беларуси передать ей власть только с одной целью: для того чтобы она могла провести новые выборы. Замечу, что лозунги, под которыми выходит на митинги оппозиция, не носят программный характер. На сегодняшний день у противников Лукашенко нет ни общей экономической, ни политической повестки. А их требования безальтернативно заточены на одно - отставку президента.

Газета Wall Street Journal обращает внимание на то, что "Запад рассматривает Беларусь как важный элемент на политической карте Восточной Европы". Издание подчеркивает, что в последние годы Евросоюз и США пытались оказать на страну большее, чем было прежде, влияние. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Евросоюз должен продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета".

Новая рабочая неделя оставляет белорусское общество в тревожном ожидании

"Когда же Макрон попросит Евросоюз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения своих прав? Когда же Евросоюз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизовываться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" - прокомментировала запись в "Твиттере" французского лидера официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В понедельник ушло в отставку правительство Беларуси. Кабинет продолжит исполнять обязанности до назначения новых руководителей. Внимание оппозиции приковано к назначению министра внутренних дел. Присоединение к акциям протестов трудовых коллективов - избирательной вотчины президента Лукашенко, стало возможным во многом после того, как в соцсетях появились кадры непропорционально жестких действий ОМОНа в отношении митингующих.

Пострадали люди, не имевшие отношения к акциям протеста, не нарушавшие закон, просто оказавшиеся неподалеку. Министру внутренних дел Юрию Караеву пришлось публично извиняться за ошибки, допущенные подчиненными. Часть задержанных уже вышла на свободу. Но не все. В понедельник МВД Беларуси разместило ролики, на которых демонстрировались травмы, нанесенные военнослужащим и сотрудникам милиции участниками "мирных", с точки зрения Запада, протестов.

Начавшаяся в понедельник рабочая неделя вновь оставляет белорусское общество в тревожном ожидании. Дальнейшее развитие событий теперь зависит от позиции трудовых коллективов и их видения будущего страны.