Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец

"Девочка должна быть в семье, где понимают, что ребёнок - это не игрушка", - написала в своем Facebook уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, имея в виду малышку, которой жонглировал, как куклой, отец. Такой семьей для ребенка может стать семья ее бабушки и дедушки по линии матери, которые готовы оформить предварительную опеку опеку над внучкой, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Напомним, что накануне в Instagram-аккаунте одного из сочинцев появилось видео, на котором мужчина размахивает младенцем, как куклой. Полиция немедленно отреагировала, взявшись за проверку случившегося.

Родителей сначала не нашли, однако, как сообщает в своем аккаунте Анна Кузнецова, позже отца обнаружили: "Отца, державшего за ногу ребёнка, нашли в лесу в палатке. Все это время грудной ребёнок проживал вместе с родителями там же. По предварительным данным, оба родители были в опьянении, в крови отца нашли наркотики... Для меня и, наверное, для многих из нас важно, что с девочкой все более-менее нормально, она на обследовании. Но спешить с выводами и окончательными решениями никогда не нужно. Сейчас многое будет зависеть от ответов на наши запросы и на запросы ведомств по уточнению ситуации. Но больше всего будет зависеть от самих родителей! Вместе с коллегой в регионе, мы следим за ситуацией. Сейчас важно найти верное и мудрое решение. И это не должен быть выбор между тем, чтобы оказаться в детском доме или оказаться подвешенным за ногу вниз головой в семье!"

Детский омбудсмен находится на связи с уполномоченным по правам ребенка Белгородской области, где были найдены бабушка и дедушка девочки. Они уже едут в Сочи.

"Можно долго рассуждать о пользе динамической гимнастики, лечебном голодании, влиянии на организм марихуаны и сне на гвоздях. Вся теория заканчивается там, где есть риск для жизни маленького ребёнка, который абсолютно зависим от взрослых рядом. Ещё раз скажу, многое, будет ясно позже, когда позиция родителей и новая информация будет проанализирована полностью, - призывает не торопиться со скороспелыми выводами уполномоченный по правам ребенка.