"Белавиа" продлила приостановку полетов в Россию до конца августа

Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса нового типа продлила приостановку рейсов по нескольким направлениям, включая Россию, сообщили в компании.

В частности, во все пункты России рейсы не будут выполняться до 31 августа. В Воронеж, Казань, Нижний Новгород авиакомпания будет летать до 24 октября.

Ранее в авиакомпании продлевали приостановку полетов во все российские города до 21 августа.

Также перевозчик продлил приостановку полетов в Вену, Ригу, Ларнаку, Ашхабад и в Грузию.

Для возврата денег за приобретенные авиабилеты нужно обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу в любое время до 30 марта 2021 года, указали в авиакомпании. Также можно один раз изменить дату вылета. При этом авиаперевозчик призвал пассажиров обдумать, когда они хотят лететь по данному билету в следующий раз.