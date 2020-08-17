Постановление правительства Республики Бурятия от 14 августа 2020 года № 487 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за II квартал 2020 года"

Новости

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 23:08
Бывший король Испании Хуан Карлос заявил, что нашел приют в ОАЭ 22:33
Президент Португалии помог спасти двух женщин, которые тонули в море 22:14
Медведев обсудил с региональными штабами "ЕР" подготовку в выборам 22:09
Участок Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше 21:58
В Китае одобрили первый патент на вакцину от COVID-19 21:46
Ученые из Республики Сербской поздравили РГО с юбилеем 21:42
"Барселона" объявила об отставке Сетьена 21:40
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса 21:36
Клуб Черышева "Валенсия" предложил игрокам векселя вместо зарплаты 21:20
Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах 21:12
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры 20:56
При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина 20:10
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы 19:44
Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности 19:30
Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства 19:20
"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси 19:16
Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple 19:09
Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату 19:03
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 18:55
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 августа 2020 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 14 августа 2020 года № 487 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за II квартал 2020 года"

Дата подписания 14 августа 2020 г.
Опубликован 17 августа 2020 г.

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 12341 руб., для трудоспособного населения - 12810 руб., пенсионеров - 9734 руб. (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"), детей - 12968 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией