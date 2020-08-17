Бывший король Испании Хуан Карлос заявил, что нашел приют в ОАЭ

Бывший король Испании Хуан Карлос, который стремительно покинул свою родную страну в начале августа, в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в заявлении испанского королевского дворца.

Это сообщение положило конец спекуляциям о местонахождении Хуана Карлоса после фактического бегства из Испании: в СМИ назывались различные страны, где мог осесть опальный монарх, начиная от Доминиканской республики, куда его приглашал друг, известный сахарный магнат, до Саудовской Аравии, властям которой он в свое время помог реализовать многомиллиардную сделку с испанским правительством. Позже испанские СМИ сообщили, что Хуан Карлос прибыл в Абу-Даби, столицу ОАЭ, однако до понедельника ни королевский дворец, ни испанское правительство не подтверждали его точное местонахождение. Известно, что бывший король несколько раз приезжал в Эмираты с момента своего отречения от престола в 2014 году, а также близок к ряду ключевых фигур страны, включая фактического лидера ОАЭ, наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Зайеда аль Нахайяна.

3 августа экс-король сделал шокирующее заявление о том, что навсегда покидает Испанию. Финансы экс-короля находятся под пристальным вниманием в рамках крупного расследования дела о коррупции. Он отрицает какие-либо правонарушения и сказал, что будет доступен, если испанской прокуратуре потребуется допросить его. Он написал об этом в письме своему сыну Фелипе, которому передал трон шесть лет назад, сообщает ВВС.

Решение Хуана Карлоса отказаться от престола было принято на фоне расследования дела о коррупции с участием мужа его дочери и его личной скандальной поездки на охоту на слонов в Африку, за счет госсредств, которую монарх предпринял на самом пике финансового кризиса в Испании. Вдобавок, в июне этого года Верховный суд Испании начал расследование предполагаемого участия Хуана Карлоса в контракте на высокоскоростную железную дорогу в Саудовской Аравии после того, как экс-король лишился иммунитета от судебного преследования.

Хуан Карлос сыграл ключевую роль в переходе Испании к демократии после смерти генерала Франсиско Франко в 1975 году, но его популярность и здоровье пошли на убыль в последние годы его правления после серии громких скандалов, в том числе с участием его любовницы. Это в конечном счете, привело к тому, что он передал престол своему сыну.