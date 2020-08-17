Часть коллектива Белтелерадиокомпании объявила о забастовке

Часть коллектива государственной Белтелерадиокомпании в понедельник заявила о забастовке. Некоторые из ее участников заявили, что не хотят увольняться, намерены оставаться на рабочих местах, но работать при этом не будут, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Утром возле входа в здание телецентра собрались несколько десятков сотрудников компании, в основном технические работники, хотя среди них есть и работники новостного подразделения агентства теленовостей.

Ряд сотрудников, покидая здание, рассказали, что уже написали заявление об увольнении, однако большинство не намерено этого делать - они планируют посещать работу и не выполнять свои должностные обязанности.

"То есть не увольняемся? Работаем, но на съемки не выезжаем?" - приводит агентство вопрос одного из видеооператоров телеканала к своим коллегам. В ответ ему сообщили, что пока что "план такой".