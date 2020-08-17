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17.08.2020 18:39
Рубрика: В мире

ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет

Текст: Алексей Чуриков

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что не нашла оснований для признания выборов президента республики недействительными. Об этом говорится в размещенных на сайте ЦИК материалах в ответ на поступившие жалобы и требования о проведении пересчета голосов.

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В сообщении ЦИК отмечается, что ведомство получило обращения в электронной форме, где выражались просьбы об ознакомлении с результатами голосования на участке. В них же обращались за копией протокола участковой комиссии о результатах голосования, так как участковая избирательная комиссия не вывесила указанную копию протокола. В обращениях в связи с этим также просили провести повторный подсчет голосов избирателей, а также признать выборы недействительными по конкретному участку для голосования.

"В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется", - подчеркивается в материале комиссии.

В ЦИК также заявили, что не получали сведений о нарушениях, которые могли бы стать основанием для пересчета голосов. "Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано", - отмечается в сообщении ведомства.

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