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17.08.2020 05:45
Рубрика: В мире

CNN: Трамп сократил отставание от Байдена по популярности у избирателей

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телекомпании CNN. В телефонном опросе приняли участие свыше тысячи американцев по всей стране.

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Граждан спросили: какого политика они поддержат, если президентские выборы состоятся сейчас. Выяснилось, что 50% готовы отдать свои голоса Байдену, а 46% - намерены поддержать Трампа. ТАСС напоминает, что начале июня проголосовать за Байдена были готовы 55% респондентов, а за Трампа - 41%.

Также, по данным CNN, в 15 американских штатах, имеющих наибольшее значение с точки зрения исхода президентских выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трампа - 48%.

В понедельник, 17 августа, в Милуоки (штат Висконсин) начнется предвыборный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на пост президента США от партии. Трамп объявит о согласии стать кандидатом в рамках съезда республиканцев, который пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Напомним, выборы президента США намечены на третье ноября этого года.

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