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17.08.2020 18:34
Рубрика: Культура

Бум-детектив и половинка Флеминга

О чем расскажет детям автор Бондианы
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
На русском языке вышла единственная детская книга создателя легендарной бондианы Яна Флеминга "Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум". Этот роман стал классикой британской литературы и даже был экранизирован. Правда, сам автор культовых шпионских романов об этом так и не узнает, "Волшебный автомобиль…" с оригинальными иллюстрациями Джона Бернингема был опубликован уже после смерти писателя в 1964 году. А жаль, быть может, Флеминг успел бы создать детскую бондиану, написать которую он обещал своему издателю.

Как-то единственный сын писателя Каспар заявил отцу: "Папа, ты любишь Джеймса Бонда больше, чем меня!" Может, Флеминг и не был идеальным отцом, но он очень любил своего сына и даже в шутку называл его "003 с половинкой". Задетый за живое, Флеминг за несколько дней сочиняет захватывающую детективную историю, которую посвящает своему восьмилетнему сыну.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли

В этой книге есть все, что нужно, для хорошего детектива: коварный злой гений, погони, взрывы и невероятные приключения, от которых захватывает дух. Скорее от смеха, чем от страха, но это же детская книжка. И куда же без этих "но" в настоящем приключенческом романе.

Все начинается в тот момент, когда необыкновенное изобретение Карактакуса Поттса, в прошлом коммандера Королевского флота, а ныне изобретателя и главы семейства, неожиданно удается удачно продать, и на вырученные деньги семья Поттсов решает купить себе автомобиль. Серийная черная малолитражка им, конечно же, не подошла, зато в папиной мастерской поселилась проржавевшая развалюха, которая когда-то была единственным в мире гоночным автомобилем "Парагон Пантер". Кстати, у этой машины был вполне реальный прототип - автомобиль граф Зборовский, который тот собрал в 1920 году.

В умелых руках мистера Поттса развалюха превратилась в темно-зеленую красавицу с непростым характером и получила имя Чих-Чих-Бум-Бум. Не будем выдавать всех тайн, чтобы не испортить удовольствие от чтения, лишь намекнем, что эта машина умеет не только быстро ездить и пугать неторопливых водителей грозным взглядом фар, но и летать, плавать и даже думать и разговаривать. А еще она любит приключения не меньше своих хозяев.

"Папа, ты любишь Джеймса Бонда больше, чем меня!" Задетый за живое, Флеминг написал для сына книгу

Книга вышла в России с оригинальными иллюстрациями Джона Бернингема, который четко следовал рекомендациям и описаниям самого Флеминга.

Культура Литература

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