Эксперты прогнозируют рост спроса на семейное образование

Рост интереса к семейному онлайн-обучению эксперты видят уже сейчас. Он не будет взрывным: родители и дети все-таки устали от внезапно свалившейся на всю страну удаленки. Фото: Владимир Аносов

- Давайте успокоим родителей и не будем паниковать. Поверьте, школы к учебному году готовы. Мы откроем несколько входов в здания, чтобы "развести" потоки детей и классов, уже закупили санитайзеры, продумали расписание… Первого сентября праздник у ребят будет! - рассказал "РГ" директор школы № 109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. - Что дальше? Мы, конечно, не можем знать этого наверняка. Но уверен - все будет хорошо. А что касается того, учиться ребенку в классе или дома, - это в любом случае выбор родителей. По закону "Об образовании в РФ" у нас есть и очное (то есть обычное школьное) и семейное образование. Родитель может написать заявление о зачислении на другую форму, и школа не вправе ему отказать. Правда, в этом случае родитель учит сам, как умеет, или нанимает репетиторов. А школа только проводит контрольные работы. Это прописывается в договоре с родителями. Проводить же онлайн-уроки параллельно с занятиями в классах, выделять учителей отдельно для тех семей, которые хотят оставить детей дома, - таких ресурсов у большинства государственных школ нет. В некоторых, хорошо оснащенных школах может быть доступна опция, когда ребенок подключается по видеосвязи к общему уроку.

Что делать родителям, которые все-таки выбрали "удаленку"? Но при этом сами учить ребенка по школьной программе не готовы? В Сети - сотни онлайн-школ, сервисов и сайтов уже предлагают свои услуги на любой вкус. "Аттестат государственного образца!", "Официальное зачисление", "Учебные материалы - 24/7". "Подготовим к ЕГЭ на 100 баллов!" "Скидки!" Цены? Тоже очень разные. Можно найти курсы и за 10 тысяч в месяц, можно - и за 20, и за 30.

Формально большинство этих сервисов оказывают информационные и консультационные услуги. Своей "образовательной" лицензии у них нет. Часто ученики таких онлайн-школ остаются прикрепленными к своей государственной школе, но числятся на семейном обучении. Другой вариант - онлайн-сервис предлагает родителям формально зачислить ребенка в одну из частных школ-партнеров: также числиться там "семейником".

И получается ситуация: лицензия - у одной частной школы, а все услуги по прохождению школьной программы оказывает другой интернет-сервис. Юридически - не подкопаешься, ведь это всего лишь консультации. Не сдал ЕГЭ? Виноваты в итоге родители: ребенок находился на семейном обучении. Поэтому договор об оказании услуг мамам и папам нужно рассматривать буквально под лупой.

- Каждый год число детей на семейном обучении растет примерно на 10 процентов. В этом году, я думаю, рост составит 15-20 процентов, - рассказал "РГ" омбудсмен в сфере образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. - Но сегодня как грибы после дождя появилось огромное количество консультационных агентств. И задача родителей - не попасть в лапы мошенников.

По словам эксперта, теоретически в консультационных онлайн-сервисах нет ничего плохого: почему бы не соединить ученика с хорошим педагогом из другого города. Но проблема в том, что эти интернет-сайты зачастую даже ни разу не видели своих преподавателей вживую и никогда не имели опыта работы в системе среднего образования. Насколько то, что дают ребенку удаленные преподаватели, соответствует школьным программам? Действительно ли это полезный и эффективный контент? Проверить сложно.

- Мой совет: если у семьи действительно есть потребность в дистанционном образовании, то нужно обращаться к реально существующим, пусть даже частным школам. Но именно к тем, у кого есть лицензия, есть здания и полный цикл оффлайн-обучения. То есть школа имеет всю "линейку" классов - с 1-го по 11-й. Для меня это показатель качества и того, что в этой школе есть методический отдел и программа непрерывного образования, - говорит Амет Володарский. - Большинство хороших частных школ уже открыли свои подразделения для дистанционного обучения. И качество образования у них на порядок выше, чем у консультационных сервисов.

По словам специалиста, не обязательно отчисляться из своей старой школы и переводить ребенка в частную. С ней также можно заключить договор на дополнительные занятия. Как проверить, есть ли лицензия и действует ли она? Это очень легко сделать в специальном разделе на сайте Рособрнадзора, который эти лицензии выдает.

Компетентно

Любовь Духанина, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Для того чтобы перевести ребенка на семейное образование, родители информируют о своем выборе орган местного самоуправления на территории, где они живут. Сделать это можно в течение всего учебного года. Целесообразно подать заявление и в образовательную организацию. В дальнейшем ребенок вправе продолжить обучение в любой иной форме на любом этапе обучения. В том числе - вернуться обратно в школу. По закону в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

К выбору частной онлайн-школы нужно подходить ответственно. Если образовательной лицензии у интересующей школы нет, можно, например, поинтересоваться составом педагогических работников и их квалификацией, оценить образовательные программы, учебные материалы, узнать, прикрепляется ли к ребенку персональный куратор. Можно по возможности пообщаться с учениками и их родителями.

Определенный рост интереса к дистанционному обучению мы наблюдаем уже сейчас. Он не будет взрывным: большинство родителей и детей все-таки устали от внезапно начавшейся для всей страны "удаленки". Да и технические возможности для полноценного онлайн-обучения есть не в каждой семье. Как показал опрос, проведенный в апреле 2020 года ОНФ и фондом "Национальные ресурсы образования" среди 2,7 тысячи школьников, 77 процентов ребят отметили увеличившийся объем заданий для самостоятельной работы, 49 процентов - повысившуюся утомляемость. Но 21 процент ребят в новом режиме обучения увидели для себя новые возможности, им стало интересно. Некоторые семьи действительно начали задумываться о временном или постоянном переводе ребенка на семейное обучение и использовании онлайн-школ. Но для большинства родителей это лишь дополнительный ресурс.