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Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, когда лучше переводить детей в новую школу

Текст: Ксения Колесникова
Переводить ребенка в новую школу лучше с началом учебного года. Тогда он будет испытывать меньше стресса. При этом нужно подготовить его заранее, познакомить с новыми условиями. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главное: прежде чем принять решение о переводе ребенка в другую школу, нужно взвесить все "за" и "против". Как считает детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, школа должна быть максимально близкой к дому.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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- Лучшая школа - та, которая находится во дворе. Только в дворовой школе ребенок будет иметь полноценное детство с друзьями, - считает омбудсмен. - Когда вы возите ребенка в другой квартал или район, то его досуг будет проходить вне его школьной компании, вне тех интересных событий, которые обычно идут после уроков. Поэтому надо подумать сто раз, прежде чем менять школу.

По словам омбудсмена, особенно в начальной школе очень важно построить контакт с новым учителем.

Детский психолог Юлия Пунина отмечает: переход в другую школу в любом случае будет стрессом для школьника, независимо от возраста.

- Ребенок, меняя одни условия на другие, испытывает адаптационный стресс. Смена коллектива, возможно, лишение друзей, которые были в предыдущей школе, смена взрослых, которые начинают его окружать… Это новая подстройка под коллектив, в котором ему надо занять определенную роль, - рассказывает она.

По мнению эксперта, если уж есть необходимость перевода, то не стоит делать этого в середине учебного года. Лучше заранее подготовить ребенка и перевести его в начале нового учебного года.

- Оптимальным будет такой вариант, когда ребенок может закончить учебный год, попрощаться с коллективом, свыкнуться с этой мыслью, и уже с нового учебного года пойти в новую школу, - говорит Пунина. - Чем больше ребенок будет знать о новых условиях, тем проще будет протекать процесс перевода.

По ее словам, лучше по возможности до официального перехода приехать в школу вместе с ребенком, показать ее ему. Также будет очень хорошо, если в новой школе окажутся знакомые дети. Такие факторы будут снижать тревожность.

После перевода в новый класс, какое-то время нужно внимательно следить за состоянием ребенка, потому что не всегда он сможет сам признаться в каких-то проблемах на новом месте.

- Обращать внимание следует прежде всего на общий фон настроения: в каком состоянии ребенок приходит из школы и в каком уходит. Маленькие дети, если есть какие-то проблемы, иногда будут говорить, что не хотят идти в школу, - говорит Пунина.

Фото: iStock
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А еще ребенок может внезапно начать чаще болеть, или у него начнут появляться головные боли, когда он делает уроки, или приступы боли в животе, особенно если предстоят контрольные.

- Это повод присмотреться к ситуации, подумать, связано ли это конкретно со школой. Нужно обратить внимание на то, как ребенок отзывается об учителях, как он рассказывает о том, появились ли у него новые друзья. По маленькому ребенку это видно, - говорит Пунина.

Со старшими детьми все зависит от степени доверия и теплоты контакта с родителями.

- Подросток может стать замкнутым. Нежелание находиться в конкретном месте будет отражаться на успеваемости, у него может пропасть мотивация что-либо делать в учебном плане. На такие вещи стоит обращать внимание, выходить на доверительный уровень общения, чтобы прояснить ситуацию и вовремя подключиться, чтобы не довести ситуацию до каких-то критичных моментов, - говорит Пунина.

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