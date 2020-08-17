Федор Чудинов проведет бой против Леррона Ричардса

Чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов проведет защиту титула 11 сентября в Химках в поединке с британцем Лерроном Ричардсом. Об этом сообщается на официальном сайте федерации бокса нашей страны.

Ранее в интервью порталу boxingtv.pro Чудинов заявил, что хотел бы провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом, который на данный момент подыскивает оппонента для выступления в сентябре.

- Все хотят подраться с Альваресом из-за денег. А у меня все же больше спортивный интерес. Все-таки сейчас Альварес после ухода Мейвезера находится на первой строчке во всевозможных рейтингах. Для меня это шанс узнать, на что я способен, - признавался Федор.

В активе Чудинова 22 победы и два поражения в карьере. Что касается Ричардса, то он победил во всех 13 поединках среди профессионалов.