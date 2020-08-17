От эйфории в начале лета, когда во Франции был завершен поэтапный выход из длившегося почти три месяца карантина и народ вздохнул с облегчением, сейчас, считай, не осталось и следа.

Подтверждение тому - опубликованное исследование Французского института общественного мнения IFOP. Спустя две недели после отмены ограничительных мер подавляющее большинство французов, а если конкретно, то 79 процентов, сильнее всего беспокоили экономические последствия пандемии, и в первую очередь рост безработицы. Второй коронавирусной волны тогда опасался лишь 21 процент опрошенных. Сейчас ситуация изменилась коренным образом.

Риск для здоровья теперь вызывает тревогу у 53 процентов французов, а проблемы экономического характера отошли на второй план (29 процентов). С начала августа в стране неумолимо растет число заболевших COVID-19. Эксперты-эпидемиологи считают, что в период летних отпусков многие французы расслабились, стали игнорировать защитные меры. Особенно это проявляется в поведении молодежи, которая забывает о масках и правилах социальной дистанции. Недаром в этой возрастной группе заболевших стало почти на 50 процентов больше, чем в прочих.

Французские власти поэтапно ужесточают санитарные меры. Причем Париж и Марсель были объявлены "зонами активного распространения коронавируса", и почти во всех людных местах (в столице это, считай, полгорода) под открытым небом за соблюдением масочного режима строго следят правоохранители. Более того, в Марсель дополнительно отправлены 130 сотрудников полицейского спецназа, которым поручен контроль за ношением масок жителями в наиболее людных кварталах.