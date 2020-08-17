Германия обратится в ООН из-за санкций США против "Северного потока - 2"

В ходе беседы Эрнст подчеркнул, что считает недопустимым поведение США, фактически диктующих суверенному государству правила ведения энергетической политики. Это же, по его мнению, относится не только к отношению американской администрации непосредственно к Германии, но и к Европейскому союзу в целом. Такая позиция, отмечает Эрнст, "противоречит любым разумным отношениям", а если новые санкции все-таки будут приняты, то это будет означать прямое нарушение норм международного права.

"Это нарушение - так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза", - сказал немецкий политик.

Он также подчеркнул, что внутри парламента в настоящее время изучается вопрос вынесения обсуждения вмешательства США в энергетическую политику Германии и ЕС на уровень Организации объединенных наций. "Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат", - заявил Клаус Эрнст. В ходе беседы он также сообщил, что считает необходимым введение ответных мер по отношению к США. "Нам нужны пошлины и запреты на импорт, чтобы ударить по американцам", - считает Эрнст.