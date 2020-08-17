Географы отреставрировали памятник бойцам Красной армии в Сербии

В рамках празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом и 175-летия со дня основания Русского географического общества представители Центра РГО в Белграде облагородили запущенную территорию около памятника в населенном пункте Лештане в окрестностях Белграда. Памятник посвящен героям Югославской и Красной армий, убитым в боях за освобождение сербской столицы. Был также отреставрирован и сам монумент, воздвигнутый в 1958 году местными жителями в знак благодарности погибшим советским гражданам в боях на данной территории с 16 по 22 октября 1944 года. В понедельник, 17 августа, здесь прошло торжественное мероприятие в память о павших воинах, в котором приняли участие представители российской дипломатической миссии и сербских государственных органов власти.

Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с директором Центра РГО в Сербии Миролюбом Милинчичем, который подчеркнул, что "погибшие воины отдали за возможность свободного благополучного развития человечества самое ценное, что у них было, - свои молодые жизни". "Проделанная нами работа - это возвращение долга перед всеми пострадавшими во время освободительных войн, а все наши войны были таковыми, - констатировал профессор. - То как сегодня выглядит облагороженная территория и сам памятник превзошло все наши ожидания. В этом заслуга людей доброй воли, имеющих большие пламенные сердца, из местного самоуправления, экономики, науки и культуры. Это было сотрудничество, в рамках которого никого не интересовало, что он может получить, а наоборот - все пытались выяснить, чем еще могут быть еще полезны".

На одной стороне восстановленного монумента высечены фамилии 11 югославских воинов, а на другой - 7 красноармейцев (по сохранившимся фрагментам надписей можно восстановить следующие данные советских граждан - гвардии лейтенант Романчук М. Васильевич (1897 - 16.10.1944), младший сержант Штода Глигорий М. (… - 22.10.1944), Несторовский Андрей Герасимович (1905 - 16.10.1944), Пестов Сергей Федорович (1925 - 16.10.1944).

Напомним, что 20 октября 1944 года, воинскими частями 57-й армии 3-го Украинского фронта и бойцами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) от фашистских захватчиков был освобожден Белград, имевший для Германии важнейшие стратегические значения на Балканах. Кровопролитные бои за город продолжались семь дней.

"Задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава, - подчеркивается в недавно опубликованных материалах министерства обороны России. - Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе. За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".

Между тем Миролюб Милинчич рассказал, что 17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра при участии президента Сербии Томислава Николича, который также получил членское удостоверение РГО. При этом географ подчеркнул, что "мы только начали этот путь, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией". "Мы намерены расширять свою деятельность в Сербии и окружающих ее странах, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе", - констатировал профессор.

Он также напомнил, что под эгидой Центра РГО на Балканах проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса "Самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. При этом традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич.

Напомним, что 18 августа 2020 года исполнится 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России. Ее главной задачей было "собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли".