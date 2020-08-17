На алкоголь могут начать наносить дополнительную защиту

Проект маркировки алкогольной продукции радиочастотными метками для дополнительной защиты специальной и акцизной марок, а также решения по цифровизации лесного хозяйства главе Минпромторга Денису Мантурову представили входе его посещения опытного производства "Кронштадт". Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Решения по цифровизации, были представлены на стенде ГК "Элемент": проект маркировки алкогольной продукции радиочастотными метками для дополнительной защиты специальной и акцизной марок, а также решения по цифровизации лесного хозяйства - механизмы контроля и противодействия незаконной вырубке леса за счет создания системы прослеживаемости происхождения и транспортировки древесины на территории России", - говорится в сообщении.

Напомним, что ее в июле 2018 года Минпромторг предлагал отслеживать оборот алкоголя с помощью RFID-меток, с соответствующим предложением ведомство обращалось к главе Минфина Антону Силуанову.

RFID-метки (от англ. Radio Frequency Identification - прим. ред.) -устройства с микрочипами, на которых хранится информация, считать которую можно по беспроводной связи.

Как сообщается, на производстве главе Минпромторга также продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, в том числе, создания деталей беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), презентовали беспилотники "Орион", "Сириус", "Гром", "Гелиос". Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БпЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта.

Как отмечалась ранее, беспилотные технологии вызывают высокий интерес на экспортных рынках.