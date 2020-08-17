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17.08.2020 17:38
Рубрика: Экономика

Нескучный сад

Горожанам предлагают более активно включаться в программы благоустройства
Текст: Ольга Игнатова
Минстрой предложил сделать процедуру участия жителей в благоустройстве общественных территорий более прозрачной. Так, в интернете могут начать проводить голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству по муниципальным программам.
Если жители захотят разбить у себя под окнами необычный цветник, придется скинуться. Фото: Олеся Курпяева Если жители захотят разбить у себя под окнами необычный цветник, придется скинуться. Фото: Олеся Курпяева
Если жители захотят разбить у себя под окнами необычный цветник, придется скинуться. Фото: Олеся Курпяева

Об этом говорится в подготовленных ведомством поправкам к государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Муниципалитеты также должны будут публиковать в интернете материалы, касающихся программ и вопросов по формированию комфортной городской среды. В числе документов, которые минстрой предлагает размещать в интернете, - материалы, выносимые на общественное обсуждение, и результаты этих обсуждений. Также проект предусматривает публиковать состав общественных комиссий, отвечающих за благоустройство, протоколы и графики их заседаний. А жителям необходимо дать возможность присылать по электронной почте свои предложения по вопросам обустройства общественных пространств. Не менее 30% россиян должны принимать активное участие в формировании комфортной городской среды. Но пока эта цель, обозначенная в указе президента, не достигнута. Главная проблема, как отмечают эксперты, в том, что люди просто не знают, что они должны делать, чтобы внести свою лепту в благоустройство собственного двора или соседнего сквера.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева говорит, что в последние годы активность жителей все-таки повысилась. Но информированности не хватает. "У нас есть нацпроект по формированию комфортной городской среды, рассчитанный до 2024 года, - напоминает она. - По тому, как активно выбираются средства, предусмотренные в его рамках, могу сказать, что жители у нас стали очень активными. Все хотят жить в благоустроенных дворах.

Даже в программе софинансирования участвуют - это когда люди хотят что-то сделать не в рамках обязательного перечня работ по благоустройству. Например, дороги асфальтировать, уличные фонари ставить, скамейки, детские площадки должны власти за счет бюджета. А вот если граждане захотят фонтан под окнами или обустроить парковку, придется вложиться. Программа софинансирования предполагает, что 20% от сметы проекта должны внести сами жители. Не скажу, что этомассово происходит, но происходит. Ведь все-таки оставшиеся 80% денег дает государство. Это дешевле, чем делать проект полностью за свой счет".

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Но для этого нужно провести общее собрание жителей многоквартирных домов, а потом принять обустроенную территорию в общую домовую собственность. За это придется потом платить налог. Небольшой, но многих это останавливает. Среди проблем, которые сейчас мешают развитию благоустройства общественных пространств, эксперт также называет отсутствие муниципальных комиссий по благоустройству или их спорный состав, не согласованный перечень проектов, которые решено реализовать (сначала планируют обустроить одну территорию, но потом по непонятным причинам начинают делать совсем другую). Все это не добавляет открытости местной власти, добавляет Разворотнева.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

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