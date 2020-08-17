Накануне прошел очередной этап чемпионата мира в гонках Формулы-1 - Гран-при Испании.

Первым на финише клетчатый флаг увидел британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Отметим, что эта победа стала четвертой в сезоне для 35-летнего спортсмена.

Кроме того, Льюис 156-й раз в своей карьере попал на пьедестал в "Формуле-1". Этот результат стал абсолютным рекордом гоночной серии. Хэмилтон превзошел достижение семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, в активе которого 155 призовых мест в "Ф-1".

"Мы все выросли, наблюдая за Михаэлем и мечтая однажды оказаться лучше его. Эти эмоции намного превосходят то, о чем я мечтал в детстве. Шумахер был невероятным спортсменом и гонщиком, и я всегда смущаюсь, когда меня упоминают в одном ряду с ним, Айртоном Сенной и Хуаном-Мануэлем Фанхио. Но в то же время это огромная честь встать в один ряд с легендами", -цитируют слова Хэмилтона мировые информационные агентства.

Второе место на испанском Гран-при занял Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Тройку лучших замкнул Валттери Боттас из "Мерседеса", который также показал лучший круг.

Что касается российского пилота "Альфа Таури" Даниил Квята, то он финишировал 12-м, в ходе гонки получив пятисекундный штраф за игнорирование синих флагов. Его напарник француз Пьер Гасли показал девятый результат.

После завершения гонки Квят так прокомментировал итоги гоночного уикенда:

- Не могу сказать, что доволен гонкой, было разочарование. Мне не было так комфортно, как это обычно ощущается по воскресеньям. По-прежнему нужно вникнуть в детали и понять, почему это произошло. Возможно, мы недостаточно оптимально использовали шины.

Тем временем исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри рассказал, как будет выглядеть календарь следующего сезона.

"Мы планируем стандартный календарь на сезон-2021. Он будет выглядеть так, как должен был в этом году, до пандемии. Хотя мы и понимаем, что невозможно предсказать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом. Скорее всего, календарь будет включать в себя 22 этапа. Возможно, сделаем небольшую паузу перед началом сезона, а к концу расписание станет плотнее. Мы готовы проявить немного гибкости, но не более того", - приводит слова Кэри Motorsport Week.