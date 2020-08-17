Яндекс продлил удаленную работу до конца ноября

Яндекс разрешил своим сотрудникам работать из дома до конца ноября. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании.

"Сотрудники Яндекса могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум три месяца. При этом мы видим, что люди спрашивают про возможность возвращения в офис. Поэтому мы хотим поменять "стандартный" режим работы последних месяцев и предоставить безопасную возможность сотрудникам "Яндекса" работать из офиса", - пояснил руководитель пресс-службы Яндекса Илья Грабовский.

В Яндексе рассказали, что офис становится максимально безопасны и приспособленным для работы: "Все, кто хочет и готов - могут приходить, предварительно сдав ПЦР-тест. В дальнейшем ПЦР-тест надо будет сдавать не реже 1 раза в 2 недели. Сделать это можно будет прямо в офисе, все тесты будет оплачивать компания. Но, повторим, что все желающие могут продолжать работать из дома до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой во всех регионах своего присутствия и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации", - отметил Грабовский.

Ранее о продлении удаленной работы заявили и в Mail.ru. "Конечно, мы все очень соскучились друг по другу и коллегам. Но безопасность и благополучие команды важнее. Сотрудники Mail.ru Group смогут продолжить удаленно работать из квартир, домов, родных городов, деревень, дач и хуторов до начала октября. Как минимум", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.