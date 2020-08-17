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17.08.2020 17:23
Рубрика: Экономика

IFRRO заявило о готовности сотрудничать с ЕАКОП в digital-сфере

Международная Федерация организаций по правам на воспроизведение (IFRRO), начавшая работу в 1980-х годах, со временем доросла до объединения, которое насчитывает 156 членов из 85 стран мира. Исполнительный директор IFRRO Каролин Морган рассказала о специфике работы региональных комитетов и возможных направлениях совместной работы с российскими организациями.
Фото: Предоставлено Международной Федерацией организаций по правам на воспроизведение (IFRRO) Фото: Предоставлено Международной Федерацией организаций по правам на воспроизведение (IFRRO)
Фото: Предоставлено Международной Федерацией организаций по правам на воспроизведение (IFRRO)

- Госпожа Морган, расскажите, пожалуйста, об истории IFRRO.

Фото: iStock
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- В 1980-х годах, когда копировальные аппараты получили широкое распространение, индустрии, связанные с использованием охраняемых текстов и изображений, обеспокоились несанкционированным копированием контента. В результате Международная Ассоциация издателей и Международная Группа научных, технических и медицинских издателей (STM) сформировали рабочую группу для рассмотрения этого вопроса и изучения различных национальных подходов. В 1984 году эта группа стала неофициальным объединением под названием Международная Федерация организаций по правам на воспроизведение. В 1988 году организация приобрела официальный статус Федерации, имеющей право выступать от имени своих членов в различных международных органах, таких как ВОИС, ЮНЕСКО, региональных объединениях и национальных правительствах. В 1996 году IFFRO приняла трехлетний план, предусматривающий реструктуризацию и расширение своей деятельности во многих областях. В частности, было принято решение о создании Фонда развития IFFRO для финансирования специальных проектов и оказания помощи новым организациям по коллективному управлению (ОКУПов). В 1998 году секретариат IFFRO открыл свою штаб-квартиру в Брюсселе, и сегодня мы гордимся тем, что насчитываем в общей сложности 156 членов в 85 странах мира.

- Как вы считаете, что является самым значительным достижением организации за время ее существования?

- Наше ключевое достижение - это то, что благодаря нашим усилиям национальные и международные законодатели обратили внимание на проблему несанкционированного воспроизведения текстов и изображений, его негативного влияния на жизнь авторов и издателей, осознали необходимость принятия мер по решению этого вопроса. Нам удалось достичь такого результата путем создания мощной и эффективной сети национальных, региональных и международных ОКУПов, ассоциаций авторов и издателей, а также посредством продвижения ценности института управления авторскими правами в текстах и изображениях во всей цепочке создания стоимости - от облегчения доступа пользователей до компенсации авторам и издателям.

- Какие наиболее актуальные вопросы стоят на повестке дня IFFRO как организации, лоббирующей интересы правообладателей в сфере текстового и изобразительного искусства?

- IFRRO преследует три основные цели. Во-первых, мы - площадка, на полях которой наши члены могут встречаться, обмениваться информацией и узнавать друг от друга о новых бизнес-моделях. Во-вторых, мы представляем их интересы и отстаиваем политику в области усиления позиции авторского права перед национальными правительствами, региональными и международными организациями, такими как WIPO. В-третьих, мы активно работаем над тем, чтобы помочь новым ОКУПам развивать свой потенциал, а также создавать ОКУПы в странах, где их нет, тогда, когда этого хотят правообладатели и правительства.

Что касается текущих вопросов, то хотелось бы выделить следующие. Во-первых, адаптация существующих схем лицензирования к цифровому миру: во многих странах коллективные договоры часто основаны на бумаге, поскольку они выросли из проблемы ксерокопирования, и мы должны убедиться, что они адаптированы к потребностям цифровой среды. Во-вторых, внедрение технологий блокчейн и искусственного интеллекта для того, чтобы обеспечить быструю, прозрачную и точную систему распределения. Канадские члены IFRRO Access Copyright и Copibec разрабатывают очень интересные инструменты в этом отношении. В-третьих, продолжение усилий по отстаиванию ценности авторского права и необходимости сильной защиты авторских прав. Я считаю, что свободный доступ к защищенным авторским правом произведениям не означает бесплатный доступ. Существующие системы вознаграждения должны быть защищены, а другие права, такие как право следования и право общественного кредитования, должны быть более широко реализованы.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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- У IFFRO есть три региональных комитета: Азиатско-Тихоокеанский, Африканский и Латиноамериканский. Как вы организуете работу с этими комитетами? Какова специфика каждого из них?

- Три региональных комитета IFFRO были созданы для оказания помощи местным правообладателям опубликованных материалов в обеспечении защиты авторских прав на их произведения посредством коллективного управления. Они объединяют членов IFRRO на каждом континенте под руководством председателя. Обычно они встречаются два раза в год - и с начала пандемии все они проводят виртуальные встречи. Хотя их задачи в целом одинаковы, на практике коллективное управление в разных странах различается, и это также отражается на работе комитетов. Азиатско-Тихоокеанский комитет уделяет особое внимание вызовам технологий и новым бизнес-моделям, которые могут быть реализованы правообладателями. Африканский комитет в последнее время сосредоточил внимание на компенсациях за частное копирование на континенте, поскольку мы видели, что многие африканские страны хотели бы ввести такую компенсацию. Латиноамериканский комитет уделяет особое внимание защите авторских прав, учитывая, что их нарушение и книжное пиратство остаются важной проблемой на континенте.

У IFFRO есть Европейская группа, которая занимается проблематикой Европейского союза. Как вы знаете, ЕС - это тесно интегрированное сообщество, имеющее 13 директив и нормативных актов, составляющих ядро авторского права Союза. Однако эта группа имеет компетенцию, выходящую за рамки общеевропейской повестки, и активно занимается национальными вопросами не только в странах, входящих в ЕС. В связи с работой этой группы у нас есть неофициальная подгруппа недавно появившихся европейских членов, в том числе на Балканах, в Восточной Европе и Кавказском регионе. Большинство обществ по коллективному управлению (ОКУПов) в этой подгруппе были созданы в последние годы, поэтому важной частью работы является информирование национальных органов власти о важности коллективного управления и укрепления их потенциала для управления функциями лицензирования и распределения.

- Как, по вашему мнению, должно развиваться взаимодействие между IFRRO и ЕАКОП? Есть ли у IFFRO партнеры в странах СНГ и планируется ли создание регионального комитета с участием этих стран?

- Мы рады тому, что ЕАКОП присоединилась к нашей федерации в этом году. Для нас это большая честь. Я вижу несколько путей для сотрудничества. Во-первых, ЕАКОП и IFRRO хотят, чтобы их члены-ОКУПы развивались и собирали больше вознаграждений для правообладателей. Здесь есть потенциал для совместных проектов и мероприятий, осуществляемых под руководством наших членов, а также при поддержке и экспертном содействии наших организаций. Во-вторых, я вижу, что ЕАКОП проявляет особый интерес к области управления цифровыми правами с впечатляющими ИТ-решениями, разработанными и предложенными для ОКУПов. Мы заинтересованы в том, чтобы узнать больше об этом и обсудить с ЕАКОП, как общества в секторе репродукционных прав могут извлечь выгоду из этих решений. В-третьих, в ряде стран СНГ правительства пересматривают свои законы об авторских правах, чтобы сделать их более подходящими для цифровой эпохи. ЕАКОП и IFRRO должны работать с ними, чтобы убедиться, что новые законы предлагают наилучшую базу для процветания коллективного управления. В связи с этим мы надеемся, что новое армянское законодательство об авторском праве даст прочную основу для лицензирования в образовательных целях, компенсации за частное копирование и права публичного доступа.

К IFFRO присоединились организации из четырех стран СНГ: Азербайджана, Казахстана, Молдовы и России. Мы также очень тесно сотрудничаем с нашими армянскими коллегами. Члены IFFRO в этих странах обычно принимают участие в заседаниях неофициальной восточноевропейской группы IFFRO, о которой я упоминала ранее.

Я сама была свидетелем того, как менялся ландшафт в регионе, начиная с моего первого визита в Россию в конце 1980-х годов и заканчивая последним визитом в Москву в 2017 году, где мы провели ряд встреч в Государственной Думе. В ряде стран СНГ коллективное управление было полностью перестроено или находится в процессе изменения. Мы стали свидетелями перехода от централизованных организаций к множеству ОКУПов, а теперь в некоторых странах - к централизации коллективного управления. В конечном счете независимо от формы ключевым аспектом является то, что средства должным образом собраны и распределены между правильным автором и правильным издателем.

Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер"
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- Ваша организация сотрудничает с ЮНЕСКО. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется это сотрудничество.

- В 2009 году IFRRO получила статус неправительственной организации (НПО) при ЮНЕСКО. С тех пор мы совместно провели ряд мероприятий. IFRRO принимает участие в работе Комитета ЮНЕСКО по связям с НПО по вопросам охраны нематериального наследия. Мы хотели бы углубить наше партнерство с ЮНЕСКО в предстоящие годы.

Еще одним ключевым партнером для нас является ВОИС. IFRRO подписала соглашение о сотрудничестве с ВОИС, и на протяжении более чем двух десятилетий мы сотрудничали во многих областях: в создании ОКУПов, разработке регламента работы обществ, содействии осуществлению Марракешского договора, а также в издании ряда совместных брошюр о репрографии.

- Расскажите, пожалуйста, о наиболее важных моментах развития IFFRO на предстоящий период.

- Кризис COVID-19 резко повлиял на сборы ОКУПов, продажи в издательской индустрии в целом и в конечном счете на отдельных авторов и издателей. На данный момент IFRRO полностью сосредоточена на двух миссиях: поддержка наших членов и стимулирование правительств оказывать необходимую культурному сектору помощь. Доступ к культуре в период изоляции оказался спасительным для миллионов людей, обретших покой, надежду и счастье, читая книги или слушая музыку. Однако культурному сектору, одному из наиболее пострадавших от кризиса, зачастую не уделяется приоритетного внимания в планах восстановления. Мы работаем над тем, чтобы это изменить.

Что касается конкретных задач, то я уже упоминала о компенсации за частное копирование - мы запустили ряд инициатив, включая партнерство с CISAC и ВОИС в Западной Африке. В Африке мы также работаем с нашими членами над распределением авторских гонораров журналистам и издателям прессы. В августе этого года Сектор прессы в Буркина-Фасо впервые получит вознаграждение от ОКУПа.

Директива об авторском праве на едином цифровом рынке, недавно принятая ЕС, включает положения об оцифровке произведений, находящихся вне оборота, и мы готовим руководство, чтобы помочь членам IFFRO ориентироваться в реализации этих положений. Она будет опубликована в ближайшие недели. Мы запустили в начале июля веб-сайт под названием "контент для образования", который объясняет важность коллективного лицензирования в образовательном секторе, с интересными отзывами авторов и издателей со всей Европы.

В Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе мы работаем с правительствами Боливии, Эквадора, Малайзии и Перу над созданием ОКУПов в рамках ряда проектов, которые начнутся в этом и следующем годах.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика

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