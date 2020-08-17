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17.08.2020 15:25

Интерес иностранных бизнесменов к китайскому рынку растет

Более 80% работающих в КНР американских компаний считают Китай важнейшим или одним из приоритетных для них рынков, 75% заявили о намерении сохранять нынешний объем или нарастить инвестиции в Китае. Об этом свидетельствуют результаты исследования комитета американо-китайской торговли, на которые ссылается информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очевидно, что, несмотря на призывы отдельных американских политиков выводить капитал и производство из КНР, умные иностранные бизнесмены не откажутся от китайского рынка, прокомментировал ситуацию министр коммерции КНР Чжун Шань.

Только за июль этого года объем освоенных в Китае иностранных инвестиций составил 63,47 миллиарда юаней, увеличившись на 15,8% по сравнению с июлем 2019 года. Объем привлекаемых КНР иностранных инвестиций растет уже четыре месяца подряд. Ускоряется реализация ряда важнейших проектов с участием иностранного капитала. Новые проекты запускают такие транснациональные корпорации, как Exxon Mobil, BMW, Toyota и др.

Для зарубежного бизнеса в КНР появляется все больше возможностей. Сегодня Китай активно расширяет открытость в сфере услуг, в частности в финансовом секторе. Многое сделано в последнее время для усовершенствования инвестиционного климата. Принятый в прошлом году закон КНР об иностранных инвестициях четко прописывает все детали доступа на рынок и гарантирует транспарентность инвестиционной политики. На днях канцелярия Госсовета КНР обозначила 15 дополнительных мер для поддержки внешней торговли и иностранных инвестиций. Например, будет оказана финансовая поддержка важным предприятиям с участием иностранного капитала, усовершенствовано обслуживание важных инвестиционных проектов.

Последовательная политика Пекина вселяет уверенность в том, что в долгосрочной перспективе инвестиционная привлекательность КНР будет расти, как и уверенность инвесторов в китайском рынке.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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