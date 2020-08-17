IT-компании из-за угроз пандемии продолжат работать удаленно и осенью

Компания "Яндекс" разрешила своим сотрудникам работать из дома до конца ноября, рассказали "Российской газете" в пресс-службе "Яндекса". Осенью продолжат работать дистанционно не только сотрудники российских IT-компаний, но и зарубежных высокотехнологичных гигантов.

"Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум три месяца. При этом мы видим, что люди спрашивают про возможность возвращения в офис. Поэтому мы хотим поменять "стандартный" режим работы последних месяцев и предоставить безопасную возможность сотрудникам "Яндекса" работать из офиса", - пояснил руководитель пресс-службы компании Илья Грабовский.

В "Яндексе" рассказали, что офис становится максимально безопасным и приспособленным для работы: "Все, кто хочет и готов - могут приходить, предварительно сдав ПЦР-тест (ПЦР-тест на COVID-19 - "РГ"). В дальнейшем ПЦР-тест надо будет сдавать не реже одного раза в две недели. Сделать это можно будет прямо в офисе, тесты будет оплачивать компания. Но, повторим, что все желающие могут продолжать работать из дома до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой во всех регионах своего присутствия и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации", - отметил Грабовский.

О продлении удаленной работы сообщили и в Mail.ru Group. "Компания остается на удаленке как минимум до начала октября. При этом мы подготовили штаб-квартиру для посещения желающими сотрудниками: все поверхности регулярно обрабатываем антисептиком, на входе работают туннели дезинфекции и тепловизор, столовая и кофейни работают на вынос, а музыкальная комната, спортивный зал, фреш-бар и другие места отдыха временно закрыты. Для того, чтобы поработать из офиса, необходимо регулярно сдавать тест на коронавирус: его оплачивает компания", -заявил пресс-секретарь компании Сергей Лучин.

Зарубежные IT-компании также придерживаются трендов на удаленную работу. Например, глава Twitter Джек Дорси объявил, что сотрудники компании могут не возвращаться в офис и после окончания пандемии и продолжать работу из дома. Руководство социальной сети Facebook разрешило остаться сотрудникам до июня 2021 года. Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что до июля 2021 года почти все сотрудники компании в США и других государствах могут работать из дома.

Как сообщает Bloomberg, в Apple призвали сотрудников в США не ждать полноценного возвращения в офисы до конца года. Microsoft позволит своим сотрудникам в США работать из дома до 19 января 2021 года.

Сотрудники "Яндекса" должны будут сдавать ПЦР-тест раз в две недели перед посещением офиса

Онлайн-ритейлер Amazon позволил сотрудникам работать из дома до 8 января 2021 года. Несмотря на то, что офисы компании уже открыты, тем, кто может работать удаленно, разрешили работать в таком режиме. А сотрудники, желающие вернуться в офис, должны будут согласовать это со своим руководством.

Также продолжат работать удаленно и крупные компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр - в том числе, Electronic Arts и Wargaming.