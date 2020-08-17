Итальянские гранды борются за лидера "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук привлек внимание ведущих итальянских команд. Наибольший интерес проявляют "Милан" и "Аталанта".

"Аталанта" и "Милан" хотят приобрести Алексея Миранчука. При этом россиянин не прочь остаться в "Локомотиве". Фото: РИА Новости

Россиянина уже не первый год сватают на Апеннины. Прошлым летом кандидатуру Миранчука долгое время рассматривал "Ювентус". Интерес "Старой синьоры" еще больше усилился после матчей группового этапа Лиги чемпионов, в которых Алексей забил итальянцам два мяча. Но зимой хавбек решил остаться в "Локомотиве".

Об интересе "Аталанты" говорится уже пару недель. Клуб из Бергамо - идеальное место для талантливых футболистов. При Джан Пьеро Гасперини такие игроки расцветают, а затем переходят в условные "Ювентус" или "Интер". По информации итальянских СМИ, накануне представители "Аталанты" вылетели в Москву на встречу с руководством "Локомотива". Итальянцы готовы предложить Миранчуку пятилетний контракт с зарплатой около двух миллионов евро в год без учета бонусов за личные достижения. Таким образом, россиянин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков бергамасков.

Однако помешать планам "Аталанты" собирается "Милан". Главную роль на себя в вопросе возможного перехода Алексея взял спортивный директор "россонери" Паоло Мальдини. К слову, "красно-черные" могли заполучить Миранчука прошлой зимой. Тогда сообщалось, что миланцы хотят взять хавбека в аренду с последующим правом выкупа. Однако трансфера не случилось.

А накануне форвард "Бордо" Франсуа Камано стал игроком "Локомотива". Футболист сборной Гвинеи будет выступать за "железнодорожников" под 25-м номером. Контракт с ним подписан долгосрочный. По словам Камано, до перехода в российскую команду он смотрел несколько матчей "Локомотива" и знаком с некоторыми игроками.

- Очень доволен переходом в "Локомотив". Это новый вызов. До перехода смотрел несколько встреч с участием "Локомотива", знаю некоторых футболистов", - приводит слова Франсуа пресс-служба "железнодорожников".

Тем временем

Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства. В той встрече Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "Спартака", из-за которых москвичи упустили победу. Они вели 2:0, но "Сочи" забил два гола с "точки" усилиями Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа. После той встречи владелец "красно-белых" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.