Южная Корея столкнулась с возможностью второй волны коронавируса

Вот уже несколько дней подряд в Южной Корее фиксируется значительный рост числа зараженных COVID-19, подавляющее большинство из которых сконцентрировано в столичном регионе. Власти опять столкнулись с тем, что вспышка произошла в том числе в церкви, руководство которой отказывается сотрудничать с медиками в полной мере. Правительство Республики Корея заявило, что примет экстренные меры, чтобы не допустить повторения полноценной второй волны коронавируса, пообещав строго наказывать нарушителей. Одновременно заявлено о введении платного лечения для тех иностранцев, кто прибывает в страну зараженными.

Скачок числа зараженных

Согласно данным властей на полночь 17 августа, за прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрировано еще 197 новых зараженных COVID-19, из которых подавляющее большинство (188 человек) являются "чисто корейскими" или внутренними случаями, а не ввезенными из других стран. Хотя это немного ниже вчерашнего антирекорда последних пяти месяцев в 279 человек, но налицо большой скачок в плане численности новых инфицированных. Если неделю назад в Южной Корее фиксировалось всего лишь по 20-40 новых больных COVID-19 в день, то теперь данные последних семи дней следующие: 34-54-56-103-166-279-197 человек.

Тревожные факторы

Местные эксперты, которые тщательно анализируют каждую новую деталь в распространении коронавируса, сразу же отметили ряд тревожных факторов. Подавляющее большинство или более 80 процентов новых зараженных последней недели сконцентрированы в столичном регионе - Сеуле и окружающей его провинции Кёнги. Так как в этом регионе проживает половина населения 50-миллионного населения страны, то неконтролируемое распространение здесь будет иметь куда более серьезные последствия, чем самая первая вспышка в Тэгу.

Тогда все ограничилось одним городом, который проще было изолировать, теперь же затронут самый густонаселенный и наиболее важный с экономической, финансовой, общественной и политической точек зрения регион. Если не подавить вспышку быстро сейчас, то это будет означать всплеск уже по всей стране в целом, с чем Южная Корея в полной мере еще не сталкивалась.

В настоящий момент новые зараженные регистрируются в самых разных местах столичного региона - в церквях, школах, кафе, ресторанах быстрого питания и прочих заведениях.

Несмотря на просьбы властей страны и прямой запрет правительства Сеула в субботу 15 августа в столице прошли крупные антиправительственные манифестации. Эксперты же теперь опасаются, что через несколько дней будет новый всплеск коронавируса из-за большого скопления народа, которое имело место в ходе этих акций.

Снова одиозный культ?

Анализируя всю нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Южной Корее сложно отделаться от ощущения дежавю, так как напрашиваются прямые параллели со вспышкой COVID-19 в церкви "Синчхончжи", которая несколько месяцев назад и привела к распространению инфекции по всей стране.

Теперь тоже одним из самых главных распространителей является церковь, а поведение ее руководства, также как и в случае с "Синчхончжи", трудно охарактеризовать как адекватное с точки зрения готовности сотрудничать с властями и бороться против коронавируса. Речь идет теперь о протестантской церкви "Саран чеиль", которая известна своей правоконсервативной направленностью, закрытым характером и антиправительственным настроем в политическом плане.

Согласно последним данным, среди прихожан церкви и людей с ними контактировавших уже выявлены 312 зараженных COVID-19 или более 16 процентов всех обследованных. Это очень высокий показатель. Есть данные, что появились зараженные среди прихожан церкви уже и в Тэгу и провинции Северная Кенсан. Вспышка в этой церкви вышла на второе место, уступая лишь "Синчхончжи" и уверенно опередив по масштабам ситуацию с заболеваниями коронавирусом в развлекательных заведениях района Итхэвон Сеула в мае этого года.

Однозначно есть претензии к поведению руководства "Саран Чеиль" и лично к главному пастору церкви Чон Гван Хуну. Прокуратура ранее потребовала арестовать пастора за проведение демонстраций, в ходе которых протестующие намеренно провоцировали столкновения с полицией, но суд решил, что нет необходимости задерживать Чона. Но тут же оказалось, что пастор среди числа тех, кто контактировал с зараженными и должен быть на карантине. Вместо этого Чон Гван Хун 15 августа снова провел многочисленные митинги в центре Сеула, где лично присутствовал. Церковь вопреки запретам властей призывала прихожан собраться на демонстрации.

Кроме того, как выяснили журналисты, в самом начале администрация "Саран Чеиль" отказалась передать властям полные списки прихожан, что было необходимо для проведения тестов на COVID-19 и скорейшего выявления заболевших. Самим прихожанам церковь советовала уклоняться от тестов.

"Саран Чеиль" же пытается все представить так, что власти подавляют свободу слова, не давая высказываться тем силам, которые настроены критически к действиям правительства. Активисты "Саран Чеиль" открыто заявили, что продолжат акции несмотря на просьбы оставаться на карантине.

Это в итоге все стало известно, заставив вспомнить схожее поведение представителей "Синчхончжи". Сейчас общественность требует ареста пастора Чон Гван Хуна и его помощников. Соответствующая петиция на веб-сайте администрации президента страны собрала десятки тысяч подписей. Прокуратура уже повторно запросила ордер на арест Чон Гван Хуна, указывая на его новые нарушения.

Реакция властей

Власти Южной Кореи осознают опасность сложившейся ситуации. Кроме того на кону стоит репутация страны, которой восхищается весь мир именно за эффективное противодействие коронавирусу. Уже заявлено, что страна столкнулась с началом масштабной повторной волны COVID-19. Все районы Сеула и столичного региона объявлены местами, где высока вероятность заражения коронавирусом. Несколько дней назад в столичном регионе были вновь ужесточены меры социального дистанцирования.

По поводу новой вспышки высказались уже все высшие чиновники, включая президента РК Мун Чжэ Ина, который дал указание "мобилизовать на борьбу с новым очагом все имеющиеся силы и средства", пообещав также самым строгим образом наказывать нарушителей антикоронавирусных мер. Правительство РК и власти Сеула по отдельности уже подали заявление в прокуратуру по поводу действий церкви "Саран Чеиль", обвинив пастора Чон Гван Хуна и его помощников в преднамеренном противодействии мерам по борьбе с коронавирусом.

Сегодня также было заявлено, что в связи с продолжением вспышки меры социального дистанцирования могут быть ужесточены по всей стране в целом, а не только в Сеуле и прилежащих городах. Жителей столичного региона попросили воздержаться от поездок в другие регионы.

Иностранцев заставят платить за лечение

Параллельно правительство Южной Кореи обнародовало свою реакцию на призывы сограждан поставить заслон на притоке коронавируса из других стран и заставить платить за лечение тех иностранцев, которые прибывают зараженными, не тратя на это деньги корейских налогоплательщиков.

Сегодня был заявлено о внесении изменений в систему лечения на территории Республики Корея иностранных граждан, зараженных COVID-19. Если говорить совсем упрощенно, то для многих иностранцев лечение от коронавируса в Корее станет платным.

Так, с полуночи сегодняшнего дня все иностранные граждане, которые нарушат режим самоизоляции в Корее, предусматривающего по приезду 14-дневное пребывание на карантине, будут обязаны компенсировать Южной Корее все расходы на свое лечение и прочие услуги. То же самое распространяется на тех зарубежных гостей, кто предоставит о себе фальшивую информацию или поддельные документы об отсутствии коронавируса.

С 24 августа вводится система полной или частичной оплаты иностранцами за лечение в Корее, исходя из "принципа взаимности". Если в стране, откуда прибыл зараженный иностранец, граждан РК лечат за их счет, то и иностранцы в Корее должны будут оплачивать расходы по лечению самостоятельно. Если же в той стране иностранцев, включая корейцев, заставляют частично оплачивать лечение, то это же будет применяться и в Корее. При этом власти Кореи возьмут на себя оплату только стоимости пребывания в стационаре, тогда как само лечение и питание - уже за счёт гостя. Если же в другой стране власти лечат иностранцев бесплатно, то и в Корее гостя будут также содержать за счет корейского правительства.

Некоторые изменения коснутся даже тех иностранцев, которые длительно проживают в Корее, оплачивают местную обязательную медицинскую страховку, но выехали за рубеж и вернулись зараженными. В этом случае та часть лечения, которую оплачивает Корпорация страхования здоровья Кореи, будет оставаться бесплатной, но придется оплатить ту часть, которую компенсируют власти региона пребывания - обычно это около 20 процентов от общей стоимости.

Если же проживающие в Корее иностранцы заразились COVID-19 на территории РК без выезда за рубеж, то их будут лечить на общих для граждан Южной Кореи условиях, то есть бесплатно для конкретного человека - за счет правительства РК.

Справка "РГ"

По состоянию на полночь 17 августа в Южной Корее за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения COVID-19, при этом семь человек выздоровели, новых умерших не было.

Общие показатели по COVID-19 в Южной Корее за все время следующие:

Общее число случаев заражения - 15 515 человек

Выздоровели - 13 197 (или 89,7 процента)

Текущая численность носителей коронавируса - 1293

Умерших - 305

Летальность - 1,97 процента.

Согласно статистике минздрава РК, заразившиеся COVID-19 люди выздоравливают в среднем за 13-15 дней. Общая стоимость лечения, питания и пребывания в стационаре составляет от 5 до 10 миллинов вон (от 4400 до 8800 долларов США).