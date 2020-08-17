Изменились правила составления перечня важных лекарств

Лекарства от опасных заболеваний теперь будут оперативно включать в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщили в минздраве. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

Согласно документу, ускоренный порядок утверждения очередного медикамента как жизненно необходимого будет действовать при введении режима чрезвычайной ситуации или появлении угрозы эпидемии. Именно в этих случаях минздрав сможет без предварительных процедур вносить препарат на рассмотрение межведомственной комиссии, которая соберется на внеочередное заседание и в максимально короткие сроки согласует с производителем цену на лекарство.

"Это важно, потому что чем быстрее фармсредство появится в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, тем доступнее оно будет для граждан", - говорится в разъяснениях пресс-службы минздрава. В обычном режиме бюрократическая процедура для включения в него лекарств занимает около полутора месяцев, при том что заседание комиссии проходит не чаще, чем раз в квартал.

В минздраве напомнили, что препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно предоставляются льготным категориям населения, к которым относятся ветераны ВОВ, участники локальных войн, члены семьи погибшего военнослужащего, инвалиды и дети с инвалидностью, герои соцтруда, дети до трех лет, а у многодетных родителей - до 6 лет, призывники на службе, военные, отмеченные наградными знаками, герои СССР, России, кавалеры ордена Славы, малоимущие, пенсионеры. Врач должен выписать рецепт на бесплатные лекарства по федеральной преференции также при наличии таких заболеваний, как туберкулез, муковисцидоз, гемофилия, рассеянный склероз, рак, миелолейкоз и пациенту после трансплантаций.

Сегодня перечень ЖНВЛП включает 758 наименований. Цены на лекарства из него регулируются государством. Это нужно в том числе для того, чтобы рационально использовать бюджетные средства, выделяемые на приобретение медпрепаратов.

В перечне ЖНВЛП 758 лекарственных препаратов, цены на них регулирует государство

С 1 января 2021 года государство будет обеспечивать граждан льготными лекарствами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. Требование распространяется как на федеральных, так и на региональных льготников. А к 1 сентября появится федеральный регистр льготников, имеющих право на бесплатные лекарства и те, которые отпускаются со скидкой 50%.