Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19

"Это в первую очередь надо вам сказать спасибо, - ответил глава кабмина на слова благодарности врачей за меры поддержки, - врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации".

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство следит за пандемической ситуацией в России, и после анализа ее текущего состояния будут сделаны предложения о продлении стимулирующей политики в отношении медиков.

"По мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", - отметил он.

Премьер-министр также добавил, что выплаты региональных надбавок медикам будут продолжены до декабря.