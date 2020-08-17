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17.08.2020 10:49
Рубрика: Власть

Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19

Правительство России предлагает продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках визита в Магадан, где он посетил областной онкодиспансер и пообщался с медицинским персоналом.

"Это в первую очередь надо вам сказать спасибо, - ответил глава кабмина на слова благодарности врачей за меры поддержки, - врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации".

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Мишустин осмотрел морской порт и онкологический диспансер в Магадане

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство следит за пандемической ситуацией в России, и после анализа ее текущего состояния будут сделаны предложения о продлении стимулирующей политики в отношении медиков.

"По мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", - отметил он.

Премьер-министр также добавил, что выплаты региональных надбавок медикам будут продолжены до декабря.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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