Как получить кешбэк за путешествие по России

Россияне получат компенсацию до 20% стоимости туров по стране, если купят их с 21 по 28 августа. На эти цели правительство выделило 15 млрд рублей. Правила субсидирования внутренних путешествий закреплены в постановлении правительства. Документ публикует "Российская газета".

Благодаря программе поддержки внутреннего туризма кто-то сэкономит на поездке по обычному маршруту, а кто-то отправится в путешествие, о котором мечтал всю жизнь. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в акции примут участие около 3 млн россиян. В Ростуризме рассчитывают, что акция поможет россиянам открыть для себя свою страну. "Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Все предложения будут доступны для покупки на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Там же подробно описаны все условия акции.

Эту программу Ростуризм подготовил совместно с "Национальной системой платежных карт" (НСПК). Ведомство будет предоставлять НСПК субсидии из выделенных средств.

Выплачиваться обратно будет по пять тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости одного тура. Максимальный кешбэк составит 15 тысяч рублей. Условия участия в программе ранее обозначили в Ростуризме. Акция распространяется на любые туры, вплоть до 20 декабря этого года, главное - купить их во время проведения акции.

Однако для регионов с повышенным спросом - Краснодарского, Алтайского, Ставропольского края, Республик Крым и Алтай, Севастополя и Калининградской области действуют особые правила. Кешбэк будет выплачиваться за туры с 1 октября до 20 декабря, хотя приобретать их также нужно с 21 по 28 августа. Получить частичную компенсацию также можно за забронированные гостиницы и водные круизы.

Чтобы получить кешбэк, нужно во время акции 21-28 августа купить тур по России на любую дату до 20 декабря этого года

Одно из условий участия в акции - покупка тура онлайн с помощью карты "Мир". Деньги вернутся автоматически на ту же карту в течение пяти дней. Также карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности "Мир".

Представители турбизнеса отмечают высокий интерес к путешествиям по России. Уже появились первые заявки даже на новогодние туры, чего никогда не было раньше, рассказали "Российской газете" в компании Anex Tour. За первые 13 дней августа количество бронирований на Новый год достигло 50% показателей за июль.

По данным сервиса Туту.ру, 75% россиян, планирующих туристические поездки, настроены путешествовать по России. Самые популярные направления - Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, а также Красноярск и Владивосток.

А как у них

Летний туризм во Франции в этом году носит явно патриотический оттенок. Еще в конце мая власти бросили в народ лозунг "Отпуск проводим дома, познаем страну!". Помимо выделения миллиардов евро турбизнесу в виде налоговых послаблений, отмены социальных выплат в госказну на два месяца и кредитных линий во Франции запущена программа "туристических ваучеров". Они в первую очередь предназначены для семей со скромным доходом и для тех, кто во время ковидного карантина боролся с эпидемией в больницах, обеспечивал нормальное функционирование страны, а это работники пищевой промышленности, продавцы, полицейские, аптекари.

С инициативой ваучеров (в виде чеков достоинством от 10 до 50 евро) на общую сумму от 400 до 500 и более евро на человека выступили власти таких французских регионов, как Прованс, Альпы, Лазурный Берег, Аквитания, Гранд-Эст. Чеки можно использовать для оплаты кемпингов, гостиниц, ресторанов, железнодорожных переездов, для приобретения билетов в музеи, развлекательные центры.

Власти Италии тоже решили в этом году сделать ставку на внутренний туризм, мотивируя путешественников отдыхать на Апеннинах с помощью бонусов. В первую очередь они предназначены для семей с доходами не более 40 000 евро в год. Акция действует с 1 июля по 31 декабря. Выплаты составляют 150 евро для туристов-одиночек, 300 евро для двух путешественников и 500 евро для семей, состоящих из трех и более человек. Оплата должна производиться непосредственно гостем или через турагента, но не через платформы бронирования. При этом 80 процентов от суммы будет выплачено гостинице, а оставшиеся 20 процентов туристы получат в виде налогового вычета за 2020 финансовый год.

Основным инструментом, который взяли на вооружение почти все области Италии, стал ваучер. Так, в автономной провинции Тренто бонус для местных жителей включает скидку в размере 50 евро за бронирование отеля сроком не менее трех ночей. А Ломбардия запустила масштабную программу на 17 миллионов евро, чтобы поддержать гостиничные и негостиничные структуры по размещению гостей на открытом воздухе. Невозвратный кредит покрывает 50 процентов расходов на ремонтные работы, их минимальная сумма должна составлять 80 тысяч евро.

Австрии тоже есть что предложить своим туристам. Земля Бургенланд этим летом дарит 75 евро каждому жителю региона, который решит никуда не уезжать и отдохнуть дома. С 1 июля по 30 сентября сумму можно включить в счет оплаты местного отеля. А департамент здравоохранения земли Верхняя Австрия запустил на фоне пандемии социальную акцию для поощрения граждан, которые выступают опекунами своих недееспособных родственников. Они смогут подать заявку на грант, который можно будет до мая 2021 года потратить на отдых в Верхней Австрии (200 евро) или в любом другом регионе республики (тогда выплата чуть меньше - 175 евро). Австрийские Альпы сулят туристам немалую экономию на летних каникулах за счет бонусных карт. Они включают бесплатные маршруты на автобусах, поездах и "канатках" в горах, свободное посещение бассейнов, аттракционов и музеев.