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Какой смартфон купить школьнику?

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2020,  
10:42
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Менее чем через две недели начинается новый учебный год, и родители начинают подыскивать смартфоны для детей, собирающихся в школу. Основными критериями при выборе смартфона для младшеклассника являются надежность, невысокая цена и емкий аккумулятор, считают в "Яндекс.Маркете".

Ребенку, который не интересуется играми, можно купить кнопочный телефон - например, BQ 2434 Sharky по цене около 3 тысяч рублей - устройство имеет стандартный набор функций и заключено в надежный корпус.

Среди смартфонов в категории до 10 тысяч рублей можно присмотреться к Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy M11 - модели оснащены аккумулятором на 4000 мАч и поддерживают все необходимые для повседневного использования функции.

Детям, которые интересуются играми, эксперты советуют realme c3.

Названы самые популярные в России смартфоны. И это не Samsung

Ученики средних классов нуждаются в более продвинутых девайсах. Например, у них должны быть хорошая камера и актуальный процессор для работы с мультимедиа. Среди бюджетных моделей наиболее подходящей можно назвать Xiaomi Redmi Note 9 Pro - у него качественная камера, модуль NFC для бесконтактной оплаты, емкий аккумулятор и достаточно мощный процессор. Устройство стоит около 17 тысяч рублей.

По цене чуть меньшей - около 16 тысяч рублей - можно купить новый Redmi Note 9s и Samsung Galaxy M21.

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