Постановление правительства Калининградской области от 17 августа 2020 года № 575 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области за II квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15 апреля 2005 года № 565 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 11706 (одиннадцати тысяч семисот шести) рублей, для трудоспособного населения - 12563 (двенадцати тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей, пенсионеров - 9566 (девяти тысяч пятисот шестидесяти шести) рублей, детей - 11304 (одиннадцати тысяч трехсот четырех) рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







